Politiet melder at det har vært en trafikkulykke mellom en personbil og et vogntog på E6 i Nordland.

En person er alvorlig skadet.

Ifølge politiet var to personer involvert i ulykken.

– Det er snakk om alvorlige personskader. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, sier operasjonsleder Remi Johansen til NRK.

Nødetatene og redningshelikopter er nå på stedet.

Vakthavende redningsleder Sten-Rune Nikolaisen opplyser til NRK at Sea King-redningshelikopter har tatt over for luftambulansen, og at de nå er på vei fra skadestedet til Bodø.

Flere leger som tilfeldigvis var i området bistår også i redningsarbeidet.

De to kjøretøyene har kollidert like ved Kobbskartunnelen i Sørfold.

Tunnelen er stengt inntil videre. Politiet opplyser at man må påregne at veien blir stengt i en periode.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring er mulig for personbiler ved å kjøre fylkesvei 7500.