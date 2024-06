Meldingen om ulykken kom klokken 19.50 torsdag kveld.

To personbiler og en motorsykkel hadde kollidert på fylkesvei 810 i Utskarpen, knappe fire mil fra Mo i Rana.

En drøy halvtime senere var nødetatene på plass.

– Ulykken fremstår som alvorlig, sier operasjonsleder Veronica Helen Nylund til NRK like etter klokken 21.30.

– Vi er fortsatt på stedet, for å gjøre tekniske undersøkelser og ta avhør av vitner og involverte.

Det var én person på motorsykkelen, én person i den ene bilen og to personer i den andre bilen.

Nøyaktig hendelsesforløp har politiet ikke klart for seg torsdag kveld.

Veien vil bli stengt i flere timer fremover. Politiet legger opp en omkjøringsvei for å slippe noe trafikk forbi.

Litt over klokken 23 kunne politiet bekrefte at en person omkom i ulykken.

To MC-ulykker på én dag

Dette er den andre trafikkulykken som involverer motorsykler i Nordland torsdag.

Tidligere på ettermiddagen var det et sammenstøt mellom to motorsykler ved Ømmervatnet i Vefsn.

Det var totalt fire personer involvert. To av dem ble flydd til Rana sykehus med helikopter, mens de to andre ble sendt til sykehuset i Mosjøen med ambulanse.

– Nøyaktig hendelsesforløp har vi ikke klart for oss, annet enn at det var et sammenstøt i krysset ved Ømmervatnet.