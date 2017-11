En person er fraktet bort med helikopter etter en møteulykke sør for Innhavet på Hamarøy, opplyser Fred Leirvik ved Nordland politidistrikt.

– Alle nødetater er på stedet. Det er store skader på kjøretøy og ulykken er alvorlig, opplyser Leirvik overfor NRK.

Politiet meldte om ulykken 14.24 søndag ettermiddag. På Twitter melder operasjonssentralen at tre personer er involvert, og at veien blir stengt en stund fremover.

Hovedredningssentralen opplyser at de var involvert innledningsvis, men at de måtte omdirigere sitt Sea King redningshelikopter til et annet oppdrag på Helgeland.

– Skadde blir fraktet bort i luftambulanse, skriver politiet på Twitter.

Veitrafikksentralen i Mosjøen opplyser at det ikke finnes omkjøringsmuligheter på stedet, annet enn via Sverige.

NRK oppdaterer saken.