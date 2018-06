Alvorlig teknisk svikt førte til flykaos i nord – åtte fly rammet

Søndag kveld opplevde Widerøe en svært omfattende feil på sine fly i Nord-Norge. En rutinemessig oppdatering i det elektroniske systemet gjorde plutselig at åtte fly ble satt på bakken.

– Vi fikk først beskjed om at vi hadde fire fly ute av drift, men så kom meldingen om at det var åtte fly. Dette skyldtes en feilmelding, og fly i Bodø og Tromsø ble rammet.

Catharina Solli, Widerøe Foto: Widerøe

Det sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til NRK, mandag morgen. Hun forklarer at flyselskapet har jobbet på spreng for å finne ut av grunnen til feilen.

Mandag morgen skal alle flyene være i drift, men det er store forsinkelser over hele Nord-Norge.

– Vårt mannskap har jobbet i hele natt og hentet inn ekstra personell for å finne ut av feilen. Det viktigste for oss nå er at flyene er tilbake i drift, og kan begynne å plukke opp passasjerer.

Antall rammede uvisst

Solli sier at siden hvert fly har mange stopp i løpet av en rute, vil antallet strandete passasjerer være stort.

– Ett fly har over 20 stopp i løpet av dagen, spesielt når vi snakker om flyene som opererer ut ifra Bodø og i Tromsø. Antallet innstillinger er derfor mange.

Alle de åtte flyene er nå tilbake i drift, men grunnet at de ikke var der de skulle i morges, vil det ta tid å få flyene helt tilbake i rute.

– Utfordringen er at vi ikke har hatt flyene ut i posisjon på morgenen. Det gjelder flyene som skulle ut fra Vadsø og Kirkenes, men også flyet fra Mo i Rana. Dette har skapt store ringvirkninger i Lofoten, Andenes, Evenes og deler av Finnmark, sier Solli.

Solli sier i tillegg at det er uvisst hvorfor denne feilen kun rammet fly i Nord-Norge.

– Møt opp til avtalt tid

Flyselskapet har blant annet tilbudt bakketransport til de det måtte være aktuelt for. Ellers har passasjerene blitt ombooket til andre fly.

Solli ber alle passasjerer som har blitt ombooket å møte opp til ny tid, så sant de ikke får annen beskjed.

– Vi har satt flere fly i drift for å ivareta passasjerene våre på beste vis. Med mindre du har fått en melding om annet, møt opp til avreisetidspunktet, så jobber vi så godt vi kan for å komme tilbake til normal drift i løpet av formiddagen.