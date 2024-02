Alvorlig skadd etter å ha fått port blåst over seg under «Ingunn»: – Forferdelig uflaks

Ekstremværet i Lofoten torsdag gjorde at en mann ble alvorlig skadd i en ulykke ved Ballstad slip.

Daglig leder Roger Abrahamsen sa torsdag til Lofotposten at vinden blåste en port inn i sliphallen, og at personen fikk denne over seg.

– Personen er alvorlig skadd, og er sendt til St. Olavs i Trondheim, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira i Vest-Lofoten til NRK.

Han forteller at politiet har opprettet sak, og at de skal ta noen vitneavhør i forbindelse med hendelsen.

– Men det er ikke en arbeidsulykke i den forstand, det er snakk om forferdelig uflaks, sier Finstad-Steira.