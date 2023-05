Lise Mortensen (15), Lea Valsø (16), Gaute Gårder (16) og lagets reserve Tobias Gjelseth (15) frå Nordland kan no kalle seg dei smartaste 10.-klassingane i landet.

– Det er ganske sjukt, seier ein sjokkert Gårder.

Gjengen frå Alstad ungdomsskule i Bodø imponerte stort då dei vann Klassequizen 2023.

– Det er alltid kjekt å vinne, seier Mortensen.

Det er første gang ein skule frå Nord-Noreg har vunne Klassequizen. Det var på tide meiner vinnarane.

– Det er kjempekjekt at vi tek den første sigeren for Nord-Noreg. Vi er stolt over å representere Nordland, seier Valsø.

Dei fire elevane er kry av sigeren og syntest det var kjekt å vere med og sjå korleis programmet vart produsert.

– Vi er ganske stolt av oss sjølv som gjorde det så bra, seier Gjelseth.

Hard konkurranse

I år deltok det over 650 ungdomsskular frå heile landet. Og finalen møtte Alstad fem andre ungdomsskular frå fleire forskjellige fylke.

Etter dei første rundane i finalen var det elevane frå Alstad ungdomsskule, Fløysbonn ungdomsskule frå Viken og Sunnland skule frå Trøndelag som gjekk vidare til sluttspurten.

– Dei var vanskelege å slå sidan det var så jamt, seier Valsø.

Elevane frå Bodø er samde om at konkurransen i finalen var hard.

– Eg syns dei var verdige motstandarar. Dei var veldig smarte, seier Mortensen.

Desse skulane var med i finalen i år Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK Ekspandér faktaboks Sunnland skule frå Trøndelag

St. Svithun skule frå Rogaland

Ringshaug ungdomsskule frå Vestfold og Telemark

Alstad ungdomsskule frå Nordland

Fløysbonn ungdomsskule frå Viken.

Ra ungdomsskule frå Vestfold og Telemark,

Men på slutten av finalen gjekk ikkje alt etter planen.

Mortensen var uheldig og trykte to gongar på skjermen i hurtigrunden. Noko som gjorde at ho med eit uhell trefte riktig svar veldig fort.

– Det at eg med eit uhell trykte to gongar var kanskje det som gjorde at vi vant. Det var jo bra, seier Mortensen.

– Prøvd å få oss til å røpe resultatet

Finalen vart spelt inn for ei stund sidan, og dei fire elevane har måtte haldt på hemmelegheita sidan. Det har vore ei utfordring. Spesielt når klassekameratane på Alstad har masa mykje om å få vite resultatet.

– Dei har prøvd å få oss til å røpe resultatet med eit uhell. Men eg har prøvd å ikkje gå på triksa deira, seier Valsø.

Premien er ein privatkonsert for ungdomsskulen arrangert av NRK. Der kjem blant andre artistar som Peder Elias.

Han vann Spellemann 2022 for årets internasjonale suksess, og har gjort stor suksess i både Noreg og i Sør-Korea.

Kva er Klassequizen? Ekspandér faktaboks Klassequizen er ein nasjonal kunnskapskonskurranse for elevar på 10. trinn.

Konkurranse byrjar med quiz-runder i distriktsradioen rundt om i landet. Her deltek eitt og eitt.

Over 650 ungomsskular er med frå heile landet og til slutt møtast seks av dei til ein finale i Oslo.

Vinnerane av klassequizen får ein privat konsert for alle elevane på deira ungdomsskule.

Skyhøgt nivå

Programleiar Selda Ekiz seier at sigeren til ungdommane frå Alstad er vel fortent.

– Det var veldig spennande. Det er ofte jamt i Klassequizfinalane, for det er dei beste av dei beste som kjem vidare, seier ho.

Ho meiner også at det var på tide at eit lag frå Nord-Noreg vann konkurransen.

– Eg syns det er veldig bra. Vi har tidlegare hatt mange sterke kandidatar frå nord i landet, men som ikkje har nådd heilt opp. Så det var på tide.

Ekiz er glad i jobben som programleiar for Klassequizen og kosar seg med å få innblikk i kva som interesserer 15- og 16-åringane. Og kunnskapsnivået til ungdommane i år har vore skyhøgt, ifølge programleiaren.

– Det er mykje eg nok ikkje hadde klart å svare på, men som dei klarte. Dei leverer mykje betre enn det eg føler eg hadde klart sjølv.

Ekiz seier at ho merkar at Klassequizen er blitt meir populært blant ungdommar, og fleire vil melde seg på.

– Eg har fått mange meldingar frå elevar som går i niande klasse som seier dei har lyst til å vere med. Det er kjekt at det er så stort engasjement for elevar på ungdomsskulen, seier ho.

Difor oppfordra ho alle som går i niande klasse og som vil melde seg på, om å ta kontakt med læraren sin.

– Dei innleiande rundane startar allereie til hausten. Det er ein kjempefin sjanse til å vise kva ein kan og oppleve noko nytt, seier Ekiz.