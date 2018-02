– Det var ingen ulyder eller signaler på at noe var i ferd med å skje. Det gjør det hele ganske skremmende å tenke på.

Leder for Sortland Alpinklubb, Marita Svartsund, forteller at mange er i sjokk etter hendelsen i går kveld, da dreiehjulet på skiheisen i Ånstadblåheia falt ned.

Et stort og tungt hjul på halvannen to til meter i diameter. To ungdommer ble fraktet til UNN i Tromsø med moderate til alvorlige skader.

En av de skadde er ansatt i alpinanlegget, mens den andre var gjest i anlegget, kommer det fram av informasjon på alpinklubbens nettsider.

Ifølge denne informasjonen har Jernbanetilsynet årlige heiskontroller på anlegget. I tillegg til at alpinklubben selv utfører daglige kontroller i forbindelse med oppstart av anlegget.

– Det er en fryktelig hendelse som ikke kunne forutsett, for ingenting har vært synlig for oss på noe vis, sier Svartsund.

Mange barn i bakken dagen i forveien

Varmebua ved anlegget ble holdt åpen onsdag ettermiddag, hvor politi og kriseteam var til stede. Lederen for alpinklubben forteller at mange sitter med tanker og følelser, og har behov for å snakke om det som har skjedd.

– Mange bruker bakken aktivt hele tiden, og sitter med tanker om at det kunne vært dem selv eller deres unger som ble rammet.

Ulykken skjedde da en gjenstand falt ned fra en skiheis i Ånstadblåheia i Sortland i Vesterålen. Foto: Jens Andre Birkeland

Dagen før var det et arrangement i bakken, med nærmere 100 små barn i heisen.

– Vi vet at det var i overkant av 40 personer som hadde entret bakken ved åpningstid klokken 18 i går, men hvor mange som så hendelsen direkte, har vi ikke full oversikt over.

Bakken holdes stengt

Bakken vil nå holdes stengt på ubestemt tid, mens etterforskningen pågår.

Ifølge Svartsund har det ikke vært lignende ulykker i bakken tidligere, men hun erindrer en lignende hendelse i en annen bakke for mange år siden.

Etterforskningsleder Anne Margrete Kleczka i politiet sier de har tatt beslag i hjulet som ramlet ned for å sjekke det nærmere.

– Politiet kartlegger det som har skjedd, og vi innhenter informasjon. Det er for tidlig å konkludere om årsak enda.