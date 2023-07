Er du på stedet? Tips oss gjerne her!

De to norske turistene som ble skårfast på Vågakallen i Lofoten fredag kveld er nå hentet av redningshelikopter.

Den skadde redningsklatreren ligger nesten på toppen av fjellet hvor skydekket fortsatt er tatt. Han blir ivaretatt i påvente av lettere skydekke.

Det opplyser redningsleder i HRS Nord-Norge, Tore Hongset.

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Tore Hongset. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

En av redningsklatrerne ble truffet av stein

Det var like før klokken 20 fredag kveld at HRS fikk melding om at to turgåere hadde gått seg fast og trengte assistanse på Vågakallen i Lofoten, opplyser Hongset.

På grunn av lavt skydekke var et ikke mulig å få inn redningshelikopter. Alpin redningsgruppe fra Svolvær ble derfor sendt inn.

I løpet av natten har det gått et steinsprang som har skadet en av redningsklatrerne.

– Gjennom hele natta har det vært klatrere fra både Bodø og Svolvær alpine redningsgruppe som har deltatt.

Hongset bekrefter at den skadde er våken og klar.

– Heldigvis er han utstyrt med hjelm.

Tidligere i dag omtalte redningsleder, Rune Danielsen, skaden til redningsklatreren som alvorlig.

Her sirkulerer redningshelikopteret over fjellet. Foto: Marie Staberg / NRK

De to turistene er uskadd

De to norske turistene som i utgangspunktet var skårfaste ble rundt 14.30 hentet av redningshelikopter etter å ha klatret ned til rundt 400 høydemeter.

– Planen er at de skal føres ned til under skydekket slik at de enten kan hentes ut med helikopter eller gå helt ned om de er i form, sier Hongset.

De var opprinnelig ikke på klatretur, men på fjelltur da de ble overrasket av vær og glatt føre. De hadde derfor behov for assistanse for å komme seg ned igjen.

– De er uskadd, men de er nok slitene etter å ha hatt en lang og kald natt oppe på fjelltoppen.

Turistene skal være voksne som ikke kommer fra landsdelen.

Det var Lofotposten som først omtalte de to savnede turgåerne.

Forventer opplett i skydekket

I en pressemelding skriver Hovedredningssentralen at de forventer opplett i skydekket og at redningshelikopter da kan settes inn. Helikopteret står på bakken like ved fjellet.

Det er mer enn 10 redningsklatrere fra Svolvær og Bodø alpine redningsgruppe involvert i aksjonen, og HRS koordinerer tilførsel og forsterkning med flere klatrere utover dagen.

– Det er en kompleks redningsaksjon som pågår. Vi har fylt på med flere klatrere og redningshelikopteret fra Bodø er fortsatt involvert i hendelsen, sier Danielsen.

Vågakallen ligger i Vågan kommune i Lofoten og er med sine 943 meter over havet et populært turmål for mange klatrere fra inn- og utland.

– Vi jobber med flere løsninger

Klatrerne befinner seg over 800 meter over havet.

– Vi jobber med flere løsninger. Vi har forhåpninger om at skydekket vil lette, og så har vi andre løsninger dersom det ikke letter med det første.

– Det jobbes hardt for å gjøre det beste ut av situasjonen.