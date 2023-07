Er du på stedet? Tips oss gjerne her!

Fredag kveld ble to norske turister skårfast på Vågakallen i Lofoten. De er nå hentet av redningshelikopter.

Redningsklatreren som skulle få dem ned ble truffet av stein under aksjonen og har sittet fast i 14 timer før redningshelikopteret fikk hentet han ut.

Klatreren blir nå tatt hånd om ved sykehuset på Stokmarknes.

Her sirkulerer redningshelikopteret over fjellet. Foto: Marie Staberg / NRK

Det har vært et svært tett skydekke i området og redningshelikopteret har dermed hatt problemer med å ta seg fram.

Klatreren ventet på å bli berget ned i 14 timer.

Når NRK snakker med Tore Hongset, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge lørdag kveld, sier han at redningsmannskaper fraktet klatreren lenger ned i fjellet før helikopteret kunne nå fram.

– Den siste tiden arbeidet de med å få han ned for å få mer avstand mellom seg og skylaget, sier Hongset.

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Tore Hongset. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Vil få ham sjekket raskt

Fokuset frem til helikopteret fikk hentet ut klatreren har vært å holde tilstanden hans stabil.

– Han er stabil, og blir holdt varm til vi klarer å få han ned, sier Bjørn Kirkhaug, leder i Svolvær alpine redningsgruppe.

Tore Hongset sier de ikke har nøyaktig medisinsk status på klatreren.

– Det haster ganske bra å få ham ned, det er jo 14 timer siden han ble truffet av stein. Han har vært skadd og forslått siden da. Han er våken og bevisst, men vi vil ha ham ned til medisinsk sjekk så fort som mulig, sier han.

– Heldigvis er han utstyrt med hjelm, legger Hongset til.

Vågakallen ligger i Vågan kommune i Lofoten og er med sine 943 meter over havet et populært turmål for mange klatrere fra inn- og utland.

Ble truffet av stein

Det var like før klokken 20 fredag kveld at HRS fikk melding om at to turgåere hadde gått seg fast og trengte assistanse på Vågakallen i Lofoten, opplyser Hongset.

På grunn av lavt skydekke var et ikke mulig å få inn redningshelikopter. Alpin redningsgruppe fra Svolvær ble derfor sendt inn.

Bjørn Kirkhaug sier det lave skydekket har gjort arbeidet utfordrende for redningsmannskapet.

Bjørn Kirkhaug, leder for Svolvær alpine redningsgruppe. Foto: Marie Staberg / NRK

– Det er en ganske kompleks aksjon, sier han.

– Gjennom hele natta har det vært klatrere fra både Bodø og Svolvær alpine redningsgruppe som har deltatt i arbeidet, legger han til.

Tidligere i dag omtalte redningsleder, Rune Danielsen, skaden til redningsklatreren som alvorlig.

De to turistene er uskadd

De to norske turistene som i utgangspunktet var skårfaste ble rundt 14.30 hentet av redningshelikopter etter å ha klatret ned til rundt 400 høydemeter.

De var opprinnelig ikke på klatretur, men på fjelltur da de ble overrasket av vær og glatt føre. De hadde derfor behov for assistanse for å komme seg ned igjen.

– De er uskadd, men de er nok slitne etter å ha hatt en lang og kald natt oppe på fjelltoppen.

Turistene skal være voksne som ikke kommer fra landsdelen.

Det var Lofotposten som først omtalte de to værfaste turgåerne.