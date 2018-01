Alma er årets første nordlending – har vært ønsket i ti år

På fødestua i Bodø er det født fire nye nordlendinger siden midnatt. På Helgeland har det i morgentimene også kommet en ny nordlending til verden, mens på Stokmarknes er én på vei.

– Vi fikk ei lita jente klokka 00:37, forteller barnefar Daniel Andreassen stolt.

Han forteller at fødselen gikk fint, men at det har vært et tøft døgn for mor. Dette var parets første barn, noe de to foreldrene Daniel og Marie Andreassen har ønsket seg i ti år.

– Vi har ønsket oss Alma lenge, men det har ikke latt seg gjøre før nå. Vi reiste ned i går klokken 06 på morgenen på sykehuset og det var helt klart mye spenning, sier han.

28 minutter tidligere kom årets første norske nyttårsbarn til verden, som ble født ved Ullevål sykehus i Oslo.

– Oppkalt etter tippoldemor

Datteren har fått navnet Alma Andreassen og veide 3.645 gram. Hun målte nøyaktig 50 centimeter da hun kom til verden. På nyttårsmorgenen var både mor og barn sovende etter ei lang natt. NRK gratulerer.

– Navnet har hun fått etter sin tippoldemor. Hun skal ha vært ei snill dame, som henger godt sammen med at navnet betyr «en god sjel». Jeg har sagt i alle år at om jeg får ei lita jente skal hun hete Alma, sier mor Marie Andreassen.

– En ekstra glede

Hvert år er det mye spenning knyttet til hvor mange nyfødte som kommer på nyttårsnatten.

– Det er hvert år spennende å se om hvor mange vi får. De som går nattevakt natt til første nyttårsdag har alltid en spennende vakt, forteller jordmor Jorun Ellingsen.

I år så var det tre barn som kom natt til 1. nyttårsdag. For de ansatte blir det en ekstra glede på nattevakten.

Klokken 00:37 i natt kom Alma til verden ved fødestua på Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Malin Nygård Solberg

– Velkommen, vi trenger flere nordlendinger

Nordland trenger nye folk og nye nordlendinger. Fylkesordfører Sonja Alice Steen ønsker både barnet og foreldrene lykke til.

– Jeg vil ønske hjertelig velkommen til verden og hjertelig velkommen til Nordland. Vi trenger flere barn og flere innbyggere, så vi er veldig glade for hver eneste en vi får.

Fylkesordfører Sonja Alice Steen ønsker den nyfødte velkommen til verden og poengterer viktigheten av nye nordlendinger. Foto: Fotograf Johnson & Schjesvold AS

Også Bodø-ordfører Ida Pinnerød ønsker den nye Bodø-væringen velkommen til verden.

– Vi må ønske Alma hjertelig velkommen til verden og til Bodø og gratulerer så mye til de nybakte foreldrene, sier ordføreren.

Hun sier at noe av det fine med det nye er å gå inn med blanke ark, og Alma har et stort blankt ark og nye fargestifter å starte det nye livet med.

– Vi håper at hun vil trives som barn i Bodø og at vi tar godt vare på henne, sier Pinnerød.