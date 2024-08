Sommeren er på hell.

Mørkere, kaldere og kanskje litt kjipere dager venter.

Men for noen er høsten en lettelse; allergisesongen er over.

Eller?

Nå mener nemlig forskere at en ny type allergi har etablert seg.

Høstallergi.

– Jeg ligger nede for full telling, sier Kitty Bøyum til NRK.

Og med mindre vinteren kommer raskt, vil neppe allergien gi slipp med det første.

Ble nysgjerrige – fant allergi

Men hva er egentlig høstallergi?

Overlege ved UNN og doktorgradskandidat ved UiT, Randi Falnes Olsen har de siste årene forsket på nettopp det.

– Vi har pasienter hos oss som forteller om allergi om høsten. Det er en årstid vi ikke assosierer med allergi, så ble vi nysgjerrig på det.

Bjørkerust på et bjørkeblad. Et fenomen som skjer om høsten. Foto: Elin Ørbeck Vallevik

Da dukket bjørkerust opp som et nytt sesongallergen. Et allergen man kan utsettes for over tid, forteller Olsen.

– Bjørkerust-sopp er en slags infeksjon på bjørketreet som er spesielt utbredt i Nord-Norge, samt i fjellstrøk, forklarer overlegen og legger til at det hovedsakelig forekommer på høsten.

Randi Falnes Olsen sier forskningen er viktig for å kunne finne god behandling. Foto: Privat

– Vi blir utsatt for det fra midten av august til snøen er like om hjørnet. I nord betyr det i begynnelsen av oktober.

Altså en sesong like lang som både bjørkepollen- og gresspollensesongen. Er du utsatt for alle de nevnte allergiene betyr det at allergiplagene kan vare lenge.

– For enkelte kan snufsing og rennende nese vare halve året.

Apotek om allergimedisin: – Det selger godt

Kitty Bøyum har vært deltaker i forskinga til Randi Falnes Olsen ved UiT. Hun forteller om plager som begynte allerede i tenårene.

– Det føles helt forferdelig når det begynner. Og jeg er jo en sanker, jeg elsker å plukke bær og sopp på høsten.

Til tross for at Kitty er glad i naturen, blir det lite turer ut før frosten kommer. Foto: Privat

Det blir det lite av – for symptomene er tidvis så kraftige at hun må holde seg innendørs.

– Jeg blir utrolig trøtt, er tett og får pusteproblemer. I tillegg til kløe på øynene.

Farmasøyt Imtiaz Ahmed ved Vitus Apotek i Bodø sier at de har solgt allergimedisin lenger utover sensommeren i år enn de pleier.

– Folk kjøper allergimedisin lenge i år. Kanskje det er fordi det har vært en fin sommer i år? foreslår han.

Imtiaz Ahmed ved Vitus apotek i Bodø forteller om leveringsproblemer på enkelte varer. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det selger godt.

Særlig er det klassisk allergimedisin som Zyrtec det går mye av, men noen har også gått over til biologiske medisiner.

Dette apoteket i Bodø har hatt nok alminnelig allergimedisin på lager. Men nesespray og øyedråper har det vært leveringsproblemer på.

Andre apotek NRK har vært i kontakt med forteller at de også har solgt mye allergimedisin i år. Ikke alle opplever økt salg på høsten.

Oppleves forferdelig

Kitty forteller at hun er glad forskerne nå er i gang med arbeid rundt bjørkerust.

For det første har hun endelig fått et svar på hvorfor hun sliter om høsten. For det andre håper hun på løsninger i fremtiden.

Kitty ser frem til de første nettene med frost har ankommet. Da forsvinner symptomene på bjørkerustallergi. Foto: Elin Ørbeck Vallevik

– Jeg håper de får laget en vaksine. For å bedre situasjonen per nå har vi skåret ned alle bjørketrærne på eiendommen vår, men det er jo umulig å skjære ned bjørka over alt.

Med en smule ironi legger hun til:

– Vi får vel flytte enda lenger nord der frosten kommer tidligere.