De resterende seks pasientene skal få undersøkelse av øyelege i løpet av dagen.

– Det ser ut som alle blir skrevet ut i dag. De vil få oppfølging basert på øyelegens råd, sier avdelingsoverlege på kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset, Gunnleiv Birkeland.

Helgelandssykehuset erklærte katastrofealarm i går ettermiddag etter at en røykgranat eksploderte i et øvingsområde under en heimevernsøvelse på Drevjamoen, sør for Mosjøen.

Alvorlige øyeskader

Selv om det nå ser ut som alle pasientene blir skrevet ut forteller Birkeland at to personer har pådratt seg alvorlige øyeskader.

Overlege Gunnleiv Birkeland sier det går bra med alle de 31 personene som ble lagt inn på sykehus etter røykgranatulykken i går. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I går skrev NRK at gassen i granaten som eksploderte potensielt kan gi livsfarlige lungekomplikasjoner.

– I verste fall kan man utvikle det som heter lungeødem, som er en alvorlig lungekomplikasjon. Det kan føre til en potensielt livstruende tilstand. Dette er grunnen til at vi nå kommer til legge samtlige 30 til observasjon over natta, sa Birkeland i går.

Nå ser det derimot ut til at det står bra til med alle de berørte soldatene.

– Det er snakk om alvorlige øyeskader på to av pasientene. Det er etseskader fra en av gassene fra granaten. De vil bli fulgt opp av øyeavdelingen i Bodø, sier han.

– Er det fare for at de kan miste synet?

– Det ser ikke slik ut, nei.

Utløste feil granat

Avisa Nordland skriver i dag at uhellet skal ha oppstått da en av soldatene skulle utløse en røykgranat etter ordre.

– I stedet for granattypen hvor røyken siver ut, var dette en røykgranat som eksploderer. Soldaten utløste feil granat ved et uhell, sier en kilde til avisen, fredag formiddag.

NRK har vært i kontakt med oberstløytnant Bengt Henriksen, som ikke har noen detaljer om sakens videre gang, og han ønsker heller ikke å kommentere hendelsesforløpet for AN i dag.