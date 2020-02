Alle Rana-båter tilbakekalles: Skulle aldri vært satt på markedet

Sjøfartsdirektoratet tilbakekaller alle Rana-båter produsert etter 2014.

Dinside.no omtalte saken først.

I februar 2019 fattet Sjøfartsdirektoratet vedtak om tilbakekalling av to Rana-modeller produsert av Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS).

Dette er altså omgjort til å gjelde alle modeller etter 2014. Årsaken til tilbakekallingen er at produsenten ikke kan vise til at båtene er CE-merket.

– Båter satt på markedet etter 2014 oppfyller ikke krav til CE-merking og skulle ikke vært satt på markedet, skriver farligeprodukter.no.

Produsenten er konkurs

Det betyr at produsenten ikke kan vise til at grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt.

– Med andre ord vil ikke produsenten verken kunne sikre eller vise at båten oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav til oppdrift og stabilitet, styrke, beskyttelse mot fall over bord, brannsikring og så videre uten slik teknisk dokumentasjon, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Disse modellene tilbakekalles Ekspandér faktaboks Rana 300, 425, 430, 460, 480, 520, 530, 540, 610, 630 og 640 og varianter av disse.

Båtsalg AS er ansvarlig produsent av fritidsbåtene.

Daglig leder Jan Pettersen tok over det tradisjonsrike båtbyggerfirmaet på Hemnesberget etter at Rana Plast slo seg konkurs i 2013. Da hadde Rana Plast gått flere år med tap.

Nå er Båtsalg selv konkurs.

Derfor må krav rettes til bobestyrer. Fristen for å rette krav er satt til 6. mars, skriver farligeprodukter.no.