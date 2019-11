All flytrafikk stanset i Bodø

Politiet melder om droneflygning over terminalbygget ved Bodø Lufthavn. Politiet er på vei til stedet. Det er ingen fly som får lette eller lande for øyeblikket. Politiet opplyser at dronen sist ble sett på vei nordover fra flyplassen. Politiet foretar nå undersøkelser i området.