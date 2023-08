Ein drink i sola er for mange eit bilde på sommarferie for mange.

Men kan den eine ølen bli til ein dårleg vane som er vanskeleg å vende når kvardagen kjem tilbake?

Eller gjer det ikkje så mykje om ein held fram med å drikke ein øl om dagen?

Ein øl ekstra

– Ein tek kanskje ein øl eller eit glas vin ekstra når det er fint vêr. Om ein skal grille til dømes.

Det seier Anna Isabell Johansen, som nyt dei siste dagane med sommarferie i Bodø.

Hanna Hågensen og Anna Isabella Johansen - Ein slår seg kanskje litt meir laus på sommaren. Ein tenker ikkje så mykje over det, og tek kanskje ein ekstra øl, seier Anna Isabella Johansen. Ho føler ikkje sjølv at det er vanskeleg å gå tilbake til kvardagen, men kan godt forstå om nokon må tenkje ekstra over det. - Om du føler at du treng alkohol kvar dag for å overleve, må du sette på bremsene.

Irene Hjelmen og Paul Erik Høyskar Irene Hjelmen og Paul Erik Høyskar er nett no på veg ut i tre veker ferie. - Ein tek seg litt meir å drikke i ferien. Det er naturleg, seier Paul Erik Høyskar. Men dei er ikkje uroa for at det skal bli vanskeleg å kome tilbake til kvardagen. - Eg trur det handler om mengde. Om det ikkje er så store menger er det ikkje så vanskeleg å gå tilbake.

Ingrid Kint - Det er klart at ein drikker litt meir i ferien enn i vanlege kvardager. Kanskje tar ein til dømes ein øl eller eit glas vin til maten, som ein elles ikkje gjer. Det seier Ingrid Kint som nett har blitt pensjonist. For henne var det vanskelegaste at rutinane endra seg, då ho framleis jobba. - Eg synest ikkje det er vanskeleg å legge bort alkoholvanene, men eg kan sjå føre meg at andre kan synest det er vanskeleg.

Fleire drikk til kvardags

Også utelivet merker at folk drikk meir i ferien enn til kvardags, fortel servitør Tilde Johannessen på restauranten bryggerikaia i Bodø.

– Vi har merka at sjølv om det ikkje er fint vêr, vil folk nyte eit glas med vin. Også i kvardagen.

Tilde Johannessen er servitør i restauranten Bryggerikaia i Bodø. Ho seier at dei merker at folk bestiller meir alkohol på sommaren, også overskya dagar. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Det synest også på Vinmonopolet sine salstal.

I januar i år selde dei 4,7 millionar liter vin og i underkant av 180.000 liter øl. I juli i år selde dei over 44 millionar liter vin og nesten 1,7 millionar liter øl.

– Trur du det er mange som synest overgangen tilbake til kvardagen er vanskeleg, når ein blir vant til å kunne drikke litt kvar dag?

– Det kan eg godt forstå. Eg trur kanskje det kan vere ein vanskeleg å regulere når ein har hatt så mykje kos i ferien, seier Johannessen i Bodø.

Spreitt ut, eller alt på ein gong?

Så kva er verst? Å drikke alt på ein gong, eller å spreie det ut over veka?

– Det er eigentleg ikkje så veldig stor forskjell, om ein er måtehalden.

Det seier Asle Enger. Han er overlege i avdeling for rus og avhengigheit ved Oslo Universitetssjukehus.

På fagspråket kallar ein det «binge drikking» når ein drikk alt på ein gong, til dømes om ein drikk alle eining sine i helga i staden for å spreie det utover. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Samstundes er det nokon som meiner at det jamne forbruket er betre enn at ein drikk alt på ein gong.

Det er nemleg litt sprik i legevitskapen sin forsking, forklarar legen. Men om Enger må velje mellom dei to, er valet enkelt.

– Eg vil foreslå at ein held seg til det låge, jamlege inntaket.

Enger legg til at folk for om lag 10 år sidan blei råda til å drikke eit glas med vin kvar dag fordi legevitskapen meinte det var bra for hjartet. I dag er sanninga det motsette. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det er fordi ein kan bli full om ein drikk mykje på ein gong. Det seier legen gjer at mange skadar seg ytterlegare.

Likevel vil han ikkje råde folk å fortsette på same vis som i ferien.

– Absolutt ikkje. All forsking seier at alkohol er å sjå som ein gift. Altså er det svært skadeleg. Å halde fram over tid er nok lite gunstig.

– Så ein bør prøve å endre drikkevanane frå ferien?

– Eg plar seie at talet er null. Vi bør ikkje drikke meir enn det av helsemessige årsaker. Å vere måtehalden er eit kompromiss.

NRK forklarer Korleis skal ein legge frå seg drikkevanene frå ferien? Bla videre Kjenn på fysenheita Om du kjenner at du gjerne skulle hatt eit glas øl eller vin i løpet av veka, råder overlege Asle Enger til å kjenne på lysta. - Då kan du seie til deg sjølv at belønninga kjem på fredag, i eit måtehaldent glas. Vel alkoholfritt Legen peiker også på at det finst mange alkoholfrie alternativer til både øl og vin. Det seier han kan vere ein god overgang, om det er leit å ikkje drikke alkohol i kvardagen. Vêr obs også før ferien Overlege Asle Enger seier at det eigenleg bør vere uproblematisk. Han tviler på at mange blir abstinent eller dårleg etter nokre veker ferie. - Om du blir det har du drukke for mykje lengre enn somarferien. Forrige kort Neste kort

Ein farleg veg å gå

Eli Marie Stavlund, kommunikasjonsansvarleg i organisasjonen Av-og-til, legger til at meir alkohol også kan vere eit faresignal.

– Dersom du gradvis drikker meir over tid, vil kroppen og hjerne vende seg til alkoholen.

– Det er fint at folk koser seg i ferien, det er viktig å hugse på at auka alkoholbruk kan ha uheldige konsekvensar, seier Eli Marie Stavlund, kommunikasjonsansvarleg for organisasjonen Av-og-til. Foto: Av-og-til

Det gjer at toleransen vert større, og at ein treng meir alkohol for oppleve same rus som tidlegare, forklarar ho.

– For nokon kan det mønsteret vere litt vanskeleg å bryte. Det gjer at feriedrikking kan vere byrjinga på eit alkoholmisbruk.

– Finn på noko utan alkohol

Så kva skal ein då gjere viss ein merker at overgangen frå drikkevanane i ferien, til dei ein har i kvardagen bli hard?

– Prøv å finne på aktivitetar der du ikkje har tilgang på alkohol. Gå på tur til dømes, eller noko anna der alkohol er ute av synet, foreslår Hanna Hågensen i Bodø.

Irene Hjelmen som er på sommarferie i Bodø meiner overgangen handlar meir om kva ein er mentalt førebudd på.

Irene Hjelmen og Paul Erik Høyskar trur det er lurt å førebu seg både før ein går inn i ferie, og når ein veit ein snart skal ut av ferie, på kva vanar som passar til ferie og kvardag. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Om ein i hovudet er innstilt på at ferien er ferdig, og at det betyr at kvardagen ventar, trur eg det er lettare.

Sambuar Paul Erik Høyskar til legger at det handlar om sjølvkontroll.

– Om ein kjenner at det er eit problem bør ein kanskje vurdere om ein skal auke på alkoholbruken i ferien eller ikkje.

Eli Marie Stavlund i Av-og- til seier at det viktigaste er å etablere kvardagsrutinane så snart som mogleg.

– Om det er vanskeleg kan det vere lurt å kutte ut alkoholen heilt i nokre veker, for å få kontroll på alkoholen igjen.

Om også det er vanskeleg, seier Stavlund at det kan vere lurt å dele problemet med familie og venner.

– Det er lettare om dei rundt deg også veit, og kan hjelpe deg å gjere hyggelege ting som ikkje inkludere alkohol.