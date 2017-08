Alkohol holder gullfisken i live – nå har forskere avslørt hvordan

Gullfisken anklages ofte for å ha kort hukommelse, og forskere har lenge visst at gullfisken kan ha et høyt alkoholnivå i blodet – uten at de skylder på alkoholen for den dårlige hukommelsen.

Men nå har forskere ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Liverpool i England, funnet ut hvordan gullfisken klarer å gjøre om melkesyre i alkohol – noe som gjør at den kan overleve i oksygenfattige vann.

FØRSTEFORFATTER: Bak studien er Cathrine E. Fagernes. Foto: UNIVERSITETET I OSLO

– I likhet med mennesker, så produserer gullfisken melkesyre når den ikke får nok oksygen. Det spesielle med gullfisken er at den klarer å omgjøre denne melkesyren videre til alkohol, som den igjen skiller ut over gjellene, sier Cathrine Fagernes, som står i spissen for studiet.

Høy promille

Dette gjør at gullfisken unngår forurensning av pH-verdien i blodet.

– Og dermed kan den overleve i lengre tid uten oksygen,

Spesielt om vinteren, når vannoverflaten har fryst, kan vannet bli svært oksygenfattig. Da kan promillenivået hos gullfisken overstige promillegrensen for sjåfører.

– Fisken står helt stille, og bruker veldig lite energi om vinteren, så det blir ikke produsert så mye. Men vi har kommet fram til at promillen ligger på rundt 0,5, altså cirka der vi er etter to halvlitere med øl, forklarer Fagernes.

KAN HJELPE OSS: Fisk kan få forskere til å forstå mennesker bedre. Foto: ATTA KENARE / AFP

Kan brukes medisinsk

– Dette er grunnforskning, men det er likevel interessant for medisinsk forskning og forskning på fisk og økologi. Å forstå artstilpasning er viktig, her lærer vi da om en arts tilpasning innenfor oksygen, sier forskeren.

Modeller for lave oksygennivåer og null oksygen blir stadig brukt i medisinsk forskning. Dyr som tåler dette kan være gode modeller for å forstå hva som skjer når oksygennivåene synker.

– Hos mennesker er det en rekke sykdommer knyttet til mutasjoner i proteinene. Mye kan overføres fra dyremodeller til human medisinsk forskning, sier hun og legger til:

– Selv om det kan virke rart å undersøke fisk for å forstå mennesket, så er det fisk som er det mest brukte forsøksdyret, avslutter Fagernes.