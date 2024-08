Alexander Kristoff vant første etappe av Arctic Race

Alexander Kristoff på Uno-X Mobility ble først over målstreken i Rognan under Arctic Race of Norway, søndag kveld.

– Jeg visste at jeg var i form til å klare det, men det er likevel en jobb som skal gjøres, sa Kristoff etter målgang ifølge en pressemelding fra Arctic Race of Norway.

– Laget dro meg opp på en veldig god måte mot slutten. Dermed kunne jeg vente på det riktige tidspunktet. Jeg kom litt ut på siden, men jeg følte at jeg hadde det under kontroll.

Med seieren leder Kristoff også i sammendraget, og skal sykle med Midnattsoltrøya, som er ledertrøya i Arctic Race of Norway. Kristoff holder også den blå poengtrøya.

Dette ble Kristoff sin sjette etappeseier i sykkelrittet.

Første etappen i rittet gikk fra Bodø til Rognan og var 155,5 kilometer langt.

Det var i alt 108 ryttere som stilte til start i Bodø.

Nederlandske Jelle Johannink for TDT-Unibet kapret påfugltrøya som beste klatrer. Johannink fikk også vikingtrøya som beste lagkamerat.

Belgiske Milan Fretin er beste unge rytter etter første etappe og syklet for det franske laget Cofidis.