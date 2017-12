Aleneforsørgere mister pengestøtte – må avbryte utdanningen

Marthine Nohr Johansen fikk først innvilget støtte fra Nav da hun i høst startet på lærerutdanningen ved Nord universitet i Bodø.

Nå står imidlertid lærerdrømmen i fare for småbarnsmoren, etter at hun i slutten av november fikk et nytt brev fra Nav som sa at stønaden hennes skulle stanses.

Føler seg lurt

Johansen sier at hun har forventet å kunne kalle seg lærer når hun er ferdig med å studere. Nå kan drømmen være knust.

I dag utgjør overgangsstønaden rundt 17.000 kroner ekstra utbetalt månedlig for aleneforsørgeren, og hun mener disse pengene er avgjørende for at hun skal kunne balansere livet som student og småbarnsmor.

– Jeg stolte på at støtten fra Nav skulle bidra til at jeg nå kunne bli lærer. Det var allerede vedtatt at lærerutdanningen skulle bli femårig da jeg fikk innvilget søknaden. Nå føler jeg meg bare lurt, sier en fortvilet Johansen.

Hun forteller at hun nå ser seg nødt til å avslutte studieløpet og i stedet søke jobb. I det nye brevet fra Nav står det at hun «ikke anses å være i nødvendig og hensiktsmessig utdanning».

– Vi har allerede vært ute i praksis, og jeg har skjønt at dette er yrket for meg. Hvorfor kan jeg ikke få bli lærer bare fordi jeg er mor?, spør aleneforsørgeren.

Marthine Nohr Johansen har hele tiden vært klar for å bli lærer, men nå, bare dager før eksamen, holder hun på å miste motivasjonen. Foto: vilde bratland erikstad / nrk

– Lange utdanningsløp dekkes ikke

Ellen Christine Christiansen i NAV Arbeid og Ytelser påpeker at de bare kan følge det regelverket som er satt. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Direktør Ellen Christine Christiansen i Nav Arbeid og Ytelser skriver i en e-post til NRK at de bare kan forholde seg til det regelverket Stortinget har vedtatt.

– Lærerutdanningen skiller seg ikke lenger fra andre masterløp, og ifølge folketrygdloven skal ikke lange utdanningsløp, som mastergrad, dekkes av overgangsstønad. Slik utdanning må finansieres på annen måte, for eksempel ved hjelp av Lånekassen.

– De som startet på den fireårige lærerutdanningen før 1. januar i år, vil kunne få stønad ut dette utdanningsløpet, skriver Christiansen i e-posten.

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og avhenger av inntektene. (ekstern lenke)

– Svært uheldig

Gisle Pettersen er studieleder ved fakultet for lærerutdanning på Nord universitet, og tror det har gått litt fort i svingene når lærerstudiet ble endret. Foto: Vilde bratland erikstad / nrk

Studieleder ved fakultet for lærerutdanning på Nord universitet, Gisle Pettersen, mener det er svært uheldig at studentene kanskje blir nødt til å avbryte utdanningen.

– Jeg har forståelse for regelverket, men Nav må ta innover seg at lærerstudiet er i endring. Her har det nok gått litt fort i svingene, for studentene hadde fått støtten hvis de hadde startet i fjor. Det er svært uheldig at disse nå står i fare for å ikke kunne fullføre utdanningsløpet, sier han.

Pettersen påpeker at enslige forsørgere absolutt er egnet for utdanningen, og at det er synd at motiverte studenter må slutte på grunn av regelverk, når de allerede har kjempet seg gjennom et nåløye.

– I år startet i underkant av 60 studenter på lærerutdanningen ved Nord universitet, og fire til fem studenter står nå i fare for å måtte slutte. En har allerede sluttet på grunn av dette, forteller studielederen.

NRK har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, som foreløpig ikke har vært tilgjengelig for kommentar.