Aldri før observert i Norden: – Spektakulært

Hvis du skriver «mørkmyrhauk» i søkefeltet på Google får du svært få treff. Det kan være fordi fuglen aldri har vært observert i Norge. Før nå.

På vei til butikken fikk fugleentusiast Steve Baines en opplevelse for livet.

– Butikkturen ble utsatt noen timer, sier han og fortsetter:

– Jeg dro frem kikkerten og skjønte at det var en type myrhauk. Jeg så den for dårlig og tenkte at jeg måtte la fuglen gå i glemmeboken. En time senere så jeg den på nytt og da fikk jeg tatt ordentlige bilder av den.

Fugleentusiast Steve Baines fikk en opplevelse for livet da han knipset bilder av den svært sjeldne mørkmyrhauken. Foto: Privat

En ekstrem sjeldenhet

Baines la ut bildene på Facebook og fikk raskt beskjed om hvilken fugl det var han hadde sett.

– Det var helt uvirkelig. Mørkmyrhauk var ikke i mine tanker en gang, sier han stolt og beskriver det hele som å vinne i Lotto.

– Du er altså den første som ser denne fuglen i Norge, og du ser den to ganger på én time?

– Ja! Da vi skjønte hva det var dro vi ut for å lete igjen, men fant den ikke. Den er antakelig på øya fortsatt.

Også fugleekspertene er begeistret for dette funnet.

– Vi er «star struck» hele gjengen, sier Martin Eggen som er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening. Han forteller at mørkmyrhauken er en amerikansk art som har flydd over Atlanterhavet for å komme til Røst.

Martin Eggen er i ekstase over funnet av mørkmyrhauken på Røst. Foto: NOF

– Det er en ekstrem sjeldenhet. Dette er den første som er funnet i Norden, og tidligere er det bare gjort et titalls funn i Europa, sier han.

Spesielle Røst

Det er ikke første gang en ny fugleart oppdages for første gang på Røst. Det er noe spesielt med den plassen, mener Eggen.

– Alle fugletittere er imponerte over hva de klarer å produsere på Røst av ekstreme sjeldenheter. Det har vært veldig mange førstegangsfunn på nettopp Røst. Det her føyer seg bare inn i rekken, sier han.

– Hva er det med Røst?

– Øya ligger isolert i havet. Det gjør at fugler på avveie og villvanke tiltrekkes øya. Det er et unikt fugleliv på Røst og mange våtmarker som gjør at fuglene stopper der, sier han.

Slik ser den sjeldne fuglen ut gjennom Steve Baines' kamera. Foto: Steve Baines / Privat

Sjalu fugleekspert

Selv om Eggen er overveldet over funnet på Røst er han litt sjalu på Baines og håper å få sjansen til å se Mørkmyrhauken selv.

– Jeg er veldig sjalu. Jeg skal til Røst på mandag, men er redd for at den hauken er borte for lengst da. Men det er gode sjanser for å finne noe nytt på Røst, sier Eggen.

– Jeg har vært fugleentusiast så lenge jeg kan huske, så dette var stas, sier Baines.