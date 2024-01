Albert Grønbæk forlenger med Bodø/Glimt: Har skrevet kontrakt ut 2028

Det bekrefter Bodø/Glimt på egne kanaler fredag ettermiddag.

Den nye kontrakten gjelder for fem nye år og strekker seg ut 2028.

– I all den tid jeg har vært i Glimt har jeg vært veldig tilfreds med klubben. Jeg trives veldig, og måten jeg har utviklet meg på og utenfor banen har vært noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Grønbæk fra treningsleir i Marbella.

Den danske midtbanespilleren kom til Glimt fra AGF Aarhus sommeren 2022, som den gang var ny overgangsrekord for Glimt. Siden har han imponert på midtbanen for de helgule.

– Jeg føler at Glimt er stedet for meg, og at jeg har masse jeg kan utvikle meg på. Det er en veldig god følelse. Klubben skal ha en stor takk for det de har gitt meg til nå, sier Grønbæk.

De gode prestasjonene har ført til spekulasjoner om en overgang til utlandet, sist denne uken om en overgang til Charlotte FC for drøyt 100 millioner kroner. Men den danske juvelen blir nå i Glimt inntil videre.

Etter 70 kamper står 22-åringen med 20 mål og 13 målgivende for den regjerende seriemesteren.