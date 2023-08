Roy tjente mer uten jobb enn hos akuttmottak: – Jeg ble forbanna

– Tidligere har jeg jobbet med en stor blanding av ulike mennesker. Derfor hadde jeg en tanke om at dette var en jobb som passet meg, sier Roy Strøksnes om å jobbe i et akuttmottak.

I all hast ble han ansatt hos Mottaksdrift Nor AS.

Ifølge Strøksnes var det så travelt at kontrakten ikke ble presentert før han hadde jobbet i underkant av to uker.

Han sier han ble svært overrasket.

297.960 kroner i årslønn for 100 prosent jobb.

NRK har sett kontrakten som ble presentert til Roy Strøksnes.

Akuttmottaket der Roy fikk jobb åpnet raskt etter at krigen i Ukraina brøt ut. Det lå på Burøya like utenfor Bodø sentrum.

Arbeidsledig mot sin vilje

Roy Strøksnes har jobbet både på kontor, som tømrer og med mennesker i utfordrende situasjoner.

Blant annet har han vært engasjert i en arbeidslederstilling hos Fretex.

– Der var jeg i 11–12 år.

Jobben i Fretex mistet Strøksnes i forbindelse med omstrukturering.

Burøya ligger på andre siden av «havnebassenget» i Bodø. Der åpnet et akuttmottak i forbindelse med flyktninger fra Ukraina. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

– Jeg så meg etter andre muligheter og denne jobben dukket opp. Arbeidet mener jeg minner om det jeg hadde erfaring i siden det var snakk om å jobbe tett på mennesker.

Strøksnes forteller at intervjuet gikk bra.

Ifølge ham ble han tilbudt en lønn på 350.000 kroner.

– Det er en lav lønn, men jeg var i en situasjon uten jobb. Jeg tenkte jeg kunne starte der.

Lønna på 350.000 kroner så han aldri noe til.

Roy Strøksnes ble tilbudt en årslønn på 297.960 kroner.

NRK har snakket med daglig leder og styreleder i Mottaksdrift Nor AS. Deres kommentarer ligger lenger ned i saken.

– Jeg ville tapt penger på å jobbe

Akuttmottaket ble startet opp raskt. Ifølge Strøksnes var det en del ting som gikk fort i svingene.

Derfor startet han i jobben før han hadde signert eller sett arbeidskontrakten.

– Jeg purret og til slutt kom de med en kontrakt. Den hadde en helt annen lønn enn jeg hadde blitt forespeilet, sier han og legger til:

– De hadde kuttet vel 50.000 kroner. Det er smålig. Jeg ble forbanna og sa hva jeg tenkte om den praksisen.

Etter at kontrakten kom på bordet jobbet Strøksnes ut uken før han sluttet. Å jobbe for under 300.000 kroner var uaktuelt.

– Regnestykket var enkelt. Medregnet bensin og bompenger ville jeg tapt penger på å jobbe kontra å motta dagpenger.

Kjent utfordring for Nav Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland, forklarer til NRK at de er kjent med utfordringer knyttet til at noen personer kan «tape» penger på å gå fra deltidsjobb og dagpenger til hundre prosent jobb. – Det kan være tilfelle hos noen ja, og i utgangspunktet må jobbsøkeren ta jobben. Da er det viktig for oss å kommunisere at det vil lønne seg på sikt. Stavnes henviser til folketrygdloven som sier at en person har rett på dagpenger hvis de aktivt søker jobb. Lønnen skal imidlertid være etter tariff eller sedvane. – For de det gjelder vil det kunne være en vanskelig situasjon, men vi kan ikke si annet enn at det er slik loven fungerer. – Har Nav noen mulighet til å påvirke en eventuell lav lønn? – Det er i utgangspunktet utenfor vårt oppdrag. Men i noen tilfeller der en arbeidsgiver sliter med å få tak i arbeidskraft kan vi gi dem beskjed om at det kanskje kan være enklere å få tak i folk om de gjør noe med lønnen.

Minstelønn bare for noen

Roy var lite fornøyd med lønna. Han sluttet i jobben.

Men er det ulovlig å betale under 300.000 kroner til ansatte?

Vigleik Mikal Aas i Arbeidstilsynet forklarer til NRK at det kun er noen yrker som har lovfestet minstelønn.

– I Norge er det ni bransjer som er regulert av minstelønn. For alle andre er det eventuelle tariffavtaler gjennom organisering som gjelder.

Yrker med minstelønn Ekspander/minimer faktaboks I Norge er det ingen generell lovfestet minstelønn, med unntak for ansatte i ni bransjer. Det er minstelønn i disse bransjene: Bygg Renhold Overnatting, servering og catering Skips- og verftsindustrien Jordbruk og gartnerier Fiskeindustribedrifter Elektro Godstransport på vei Persontransport med turbil

Med andre ord er det ikke ulovlig å betale lite. Det er et avtalespørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Til tross for at lav lønn ikke er ulovlig er det andre ting som kan bryte med arbeidsmiljøloven.

– Kontrakt skal være på plass så snart som mulig, og helst før arbeidstakeren begynner å jobbe. Dette nettopp for å unngå misforståelser og uenigheter rundt hva som er avtalt.

Vigleik Mikal Aas sier til NRK at det er strenge regler rundt arbeidskontrakter. Foto: Arbeidstilsynet

Å gi en annen lønn enn det som blir muntlig avtalt under intervju er heller ikke lov.

– Betaler arbeidsgiver ut noe annet, eller gir en kontrakt som står i konflikt med det som muntlig er avtalt, så er det et avtalebrudd. Utfordringen er imidlertid at uten skriftlighet så har ingen av partene noe bevis på hva som er avtalt.

– I tråd med overenskomsten

Akuttmottaket det er snakk om ble nedlagt etter noen få måneder med drift.

Selskapet bak er Mottaksdrift NOR AS.

Styreleder Jann Werner Jansen sier til NRK at det er vanskelig å sjekke faktagrunnlaget for påstanden om at Strøksnes først ble tilbudt en høyere lønn.

– Dersom dette skulle være tilfelle er det selvfølgelig svært beklagelig.

Han sier videre at dere arbeidstakere egentlig skal underskrive kontrakter før de begynner i arbeid.

At det ikke skjedde for Strøksnes anser han som en svikt i rutinene.

– Som styreleder i Mottaksdrift AS er jeg opptatt av at våre ansatte har en god arbeidsplass i et spennende og godt arbeidsmiljø. Det skal være rette lønnsbetingelser med tanke på stilling og ansiennitet.

Lønnen som til slutt ble tilbudt var ifølge Jansen i tråd med overenskomsten.

– I dette tilfellet skal den ansatte blitt forelagt en arbeidskontrakt i tråd med overenskomsten.

MINSTELØNN: Overenskomst 453 mellom NHO og LO/Fagforbundet er reforhandlet, men minstesatsen var 297.960 kroner da Roy Strøksnes fikk jobb.

Styrelederen henviser til overenskomst 453 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/Fagforbundet.

– På generelt grunnlag ønsker Mottaksdrift Nor AS å være en god arbeidsgiver med konkurransedyktige betingelser. Utover dette har vi ingen anledning eller ønsker om å kommentere våre ansattes lønnsbetingelser offentlig.

Overenskomsten ble reforhandlet siste gang 15. mai 2023. Da ble det enighet om en minstelønnssats på 335.875 kroner i året for de uten krav til utdanning.

UDI legger 453 til grunn Ekspander/minimer faktaboks Styrelederen i Mottaksdrift NOR AS opplyser til NRK at de forholder seg til overenskomst 453 da denne blir lagt til grunn av UDI. Rune Holiløkk Vordahl, regiondirektør i UDI, sier til NRK at når de inngår avtaler med leverandører om drift stilles det krav om at lønns- og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn de tsom følger allmenngjort tariffavtale, eller gjeldene landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. – På områder som dekkes av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal leverandøren sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til oppfyllelse av kontrakten, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrifter. Han legger til at der det ikke eksiterer allmenngjort tariffavtale skal leverandørene på samme måte sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av den gjeldene landsomfattende tariffavtalen for den aktuelle bransjen. Overenstemmelse 453 kan fort bli aktuell: – Hvis leverandøren ikke senest ved kontraktinngåelse har identifisert og opplyst om en aktuell landsdekkende tariffavtale, legges Overenskomst 453 mellom NHO og LO/Fagforbundet med tilhørende protokoller og endringer til grunn. NRK har spurt hva UDI tenker om et lønnsnivå som beskrives i denne saken. UDI har ikke besvart spørsmålet.

– Underbetaling som er helt horribel

Fagforbundet har vært med å forhandle frem den nevnte overenskomsten.

Anne Green Nilsen, medlem i arbeidsutvalget sentralt, forklarer at minstelønnen i overenskomsten kun er et utgangspunkt.

– For å få riktig avlønning her må det gjennomføres et lokalt arbeid slik at lønnen ender på et høyere nivå enn minstelønnen.

I avtalen er det paragrafer som sier at det skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– Minstelønnen skal ikke brukes. Dette er et gulv som skal være grunnlag for noe mer, sier Nilsen og legger til:

– Derfor er det veldig synd hvis noen bruker minstelønnen, men ikke resten av avtalen.

Anne Green Nilsen i Fagforbundet sier lønnsnivået i dette eksemplet blir en form for dumping av lønnsnivå for en arbeidsgruppe samfunnet har stor bruk for akkurat nå. Foto: Fagforbundet

– Hva tenker du om at noen får presentert minstelønnen i en kontrakt?

– Det synes jeg er helt forferdelig. Det er en svakhet når noen får orientering om å bruke denne avtalen, bruker en bit av den og lønner etter det.

– Dette er en underbetaling som er helt horribel.

Bør du være organisert? Ekspander/minimer faktaboks Anne Green Nilsen, medlem i arbeidsutvalget sentralt i Fagforbundet sier til NRK organisering er noe alle bør vurdere. – Det er viktig slik at ikke ansatte står med lua i hånda og tar til takke med slike vilkår som beskrives i denne saken. Hun legger til: – At man kollektivt kan sette seg ned å forhandle med en arbeidsgiver er kjempeviktig for å få en anstendig lønn innenfor ulike områder og bransjer. Vigleik Mikael Aas i Arbeidstilsynet understreker at arbeidsgivere også bør vurdere organisering. – Det er et kvalitetsstempel at arbeidsgiverne er organiserte. Arbeidstilsynet anbefaler både arbeidsgivere og arbeidstakere å være organisert, det sikrer begge parter trygge og gode rammer.

– Men hvis hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver er organisert gjøres det vel ingenting ulovlig?

– Nei. Når ingen er organisert kan det tilbys hva som helst, og hva som helst kan bli akseptert, svarer Nilsen.

– Men dette blir jo en form for dumping av lønnsnivået for en arbeidsgruppe som samfunnet har stor bruk for akkurat nå.