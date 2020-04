Aker Solutions legger ned drift på Helgeland: – Næringa er truffet av en dobbel tsunami

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag fikk de ansatte ved Aker Solutions i Sandnessjøen beskjed om at deler av driften legges ned.

Tillitsvalgt og klubbleder Oddvar Hølland beskriver situasjonen som tragisk.

– Det er for lite arbeid og for lite økonomi, sier han.

Aker Solution vil opprettholde aktiviteten på ingeniørkontoret i Sandnessjøen, mens fabrikasjonsverkstedet stenger dørene for godt. 31 ansatte og 9 lærlinger mister jobben.

– Nå er det bare to små oppdrag som gjenstår, så er det stopp.

Har investert over 130 mill.

Klubblederen oppsummerer årsaken slik:

Oljeprisen har gått ned, det samme har aksjekursen. Pengene har rent ut fra konsernet, og så kom korona i tillegg.

Leder for fabrikasjon i Aker Solutions, Jan Ertesvåg, forteller at de har investert godt over 130 millioner her de siste syv årene.

– Men det er kostnadskrevende å ha to verft i Norge når markedet er så labert som det er. Også i Egersund risikerer vi å gå inn i en permitteringssituasjon snart.

Klubbleder Oddvar Hølland (til venstre), her sammen med leder for fabrikasjon i Aker Solutions, Jan Ertesvåg. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nøyaktig når det er siste arbeidsdag for de ansatte i Sandnessjøen, er uklart.

Korona gjør at det er færre folk på jobb, og da er det vanskelig å si når man har fått fullført de siste oppdragene.

Ertesvåg sier at de ni lærlingene blir ivaretatt. Flere av dem får avlegge fagprøve til sommeren. De som ikke får gjort det, får oppfølging av opplæringskontoret.

Vil merkes i hele lokalsamfunnet

Direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver, sier at avgjørelsen som nå er tatt på Helgeland forteller om mørke tider i olje- og gassnæringen.

Direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Det som vi opplever nå er en dobbel tsunami som treffer næringslivet, og som treffer oljenæringa dobbelt med at oljeprisen faller dramatisk. Det er tøffe tider.

At en hjørnesteinsbedrift forsvinner, merkes flere steder i samfunnet.

Alt fra flyplass til hotell til taxinæring vil merke dette, sier han.

– Vi ser også at flere og flere oppdrag knyttet til industrien vår går ut av landet. Det er viktig at politikerne tar tak i dette, og tar mer av jobbene hjem til Norge.

Krevende fremover

VG skrev i dag om en ny studie som slår alarm om nesten halverte norske oljeinvesteringer frem mot 2022.

Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

Den varsler at et jordskjelv vil treffe Norge og norsk industri, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass til avisa.

Investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel kan bli redusert med så mye som 56–72 milliarder kroner i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019. Tilsvarende 38 til 49 prosent, står det.

Giæver sier tiden er inne nå for å «heie på oljebransjen».

– Det er det som er Norge. Uten de arbeidsplassene, blir det kjempekrevende. Bransjen trenger en nasjonal heiagjeng, sier Giæver, som påpeker at næringa har kommet seg gjennom tøffe perioder før.

Politikerne: Dårlige nyheter

Ordfører Peter Talseth i Alstahaug sier at dette ikke handler om kvaliteten på produktene i alle fall.

– Det har blitt levert førsteklasses produkter. Ingen tenkte at dette kunne skje. Det viser at man ikke klarer å tilpasse aktiviteten på land i forhold til det som skjer på havet. Her ligger det et kollektivt ansvar for alle oljeselskap.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), sier han har opplevd et godt samspill med Aker Solutions og at selskapet har satset lokalt.

– Det at de velger å legge ned nå er veldig overraskende og utrulig skuffende. Det siste regionen trenger nå er at industrien begynner å stenge dørene. Dette var elendige nyheter å få, sier Norvoll.