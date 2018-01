Airbnb raser over ny forskningsrapport

NRK har tidligere skrevet om forskere i Nordlandsforskning som mener at Airbnb kan gi drastiske utfall for enkelte kommuner. En rapport skrevet av Nordlandsforskning viser at Airbnb er en stor faktor som gjør det vanskeligere for folk å bosette seg.

– Vi gir folk det de ønsker

Utleieselskapet mener selv at de ikke skviser folk ut av hjemmene sine. Tvert imot sier de at de hjelper tusenvis av nordmenn med å bruke hjemmene sine til å tjene litt ekstra.

– Den største utgiften for en familie, er som oftest huset deres. Vi hjelper til med å kunne opprettholde boenhetene, ikke fjerne dem, sier Bo de Koning. Hun er talsperson for offentlig politikk hos Airbnb i regionene Nederland og Skandinavia.

Videre sier de Koning at utallige eksperter sier seg enige med Airbnb om at selskapet hjelper til med å øke den eksisterende gjestfriheten.

– Vi hjelper til med å øke turismen, samtidig som vi hjelper til å gjøre flere steder enklere tilgjengelig for flere nasjoner Det er gode nyheter for alle.

Airbnb gjør at man kan bestille soveplass hos privatpersoner gjennom mobiltelefonen. Foto: John Macdougall / AFP

Airbnb mener de er med på å øke fordelene og mulighetene for lokale bedrifter, og sist men ikke minst sier Bo de Koning at selskapet ønsker å sørge for at flere har muligheten til å reise.

– Dette mener vi er bra for alle, vi vokser fordi plattformen vår reflekterer hvordan folk lever, jobber og reiser i det 21. århundre, skriver Bo de Koning i en e-post til NRK.

Selskapet mener på sin side at rapporten fra Nordlandsforskning anvender misvisende info og data. De påpeker at dette ikke er offisiell informasjon som kommer fra dem.

– De påvirker boligmarkedet

Forskningsleder Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning. Foto: Nordlandsforskning

Evgueni Vinogradov er forskningsleder ved Nordlandsforskning, og sier at rapporten baserer seg på veldig presise tall som enkelt kan sjekkes på Airbnb sine egne sider. Det er i tillegg tatt i betrakting alle de ulike typene utleiemuligheter.

– Airbnb påvirker uten tvil tilbudet på boligmarkedet. Det finnes også profesjonelle aktører som leier ut flere leiligheter, og vår rapport gir bare et grovt estimat av påvirkningen selskapet bidrar til, sier Vinogradov.

Forskningslederen sier imidlertid at han personlig synes at Airbnb gir et bra tilbud, og i mange tilfeller vil det ikke gi noe utslag for boligmarkedet.

Det Nordlandsforskning derimot ønsker å få frem med rapporten, er påvirkningen det har i de mindre kommunene som opplever mye turisme i perioder.