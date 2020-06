Aina (24) er blant Norges yngste kvinnelige ordførere noensinne

– Det er arti, det er veldig arti, sier Aina Nilsen (Sp) som i dag ble valgt som ordfører.

24-åringen blir med det en av Norges yngste kvinnelige ordførere.

Å få flere unge kvinner inn i lederroller, er noe Nilsen mener er viktig å poengtere, selv i 2020:

– Det er en kjempeviktig tematikk. Det er få kvinner som er representert i kommunestyrene, særlig er det få som innehar de øverste politiske vervene.

Nilsen sier hun har kjent på kroppen flere ganger hvordan det er å være ung og kvinne i politikken, likevel roser hun kommunen hvor hun har opplevd full støtte.

– Jeg har kjent på hvordan det er å være kvinne i mannsdominterte møter, og også på det å være ung i møter med godt voksne menn. Det er i alle fall ikke alder eller kjønn som skal definere om man er kvalifisert til å inneha et slikt verv.

Kurt Eirik Jenssen ga i dag ordførerkjedet videre til 24 år gamle Aina Nilsen. Tidligere i år ble det klart at han trekker seg fra stillingen som ordfører grunnet sykdom. Foto: Robin Jensen / Deadline Media

Nilsen overtar vervet etter avtroppende ordfører Kurt Eirik Jenssen. Den 25. mai i år varslet han si avgang på grunn av kreftsykdom.

Ikke alene som ung med ordførerkjede

1995-modellen er ikke alene om å være ung ordfører.

I 2010 ble den da 22 år gamle May Elin Imset (SV) fra Løten landets yngste, da hun overtok ordførerklubba.

Jonas Andersen Sayed (KrF) ble i fjor valgt som ordfører i Sokndal og ble da tidenes yngste ordfører. Han var da 22 år og noe av det første han gjorde, var å kutte egen lønn.

– Jeg ser frem til å prate med folk, møte med folk og være med videre på den positive utviklingen i kommunen. Vi har store planer.

Fra sykepleier til ordfører

Nilsen er født og oppvokst i Hadsel, men studerte i Bodø. I fjor var hun ferdig utdannet som sykepleier og jobber til vanlig som sykepleier ved sykehuset i Stokmarknes i Hadsel.

Fra den 20. juli er hun offisielt ordfører i kommunen, hun sier det var et følelsesladd møte, da Kurt Eirik Jenssen i dag takket for seg.

– Det blir tøft, men vi vet at han er en kar som ikke klar for å gi seg. Han lover jo å ikke bli noen syvende far i huset.

– Ingen syvende far i huset

Den nyvalgte Senterparti-ordføreren overtar for Kurt Eirik Jenssen, som nylig meldte at han måtte trekke seg fra vervet som følge av kreft.

– Jeg skal være ærlig å si at det er litt tungt. Jeg føler meg ikke så fryktelig syk, men de sier jo at det er en kreftform de ikke kan gjøre noe med. Derfor tar jeg konsekvensene og trekker meg.

Den avtroppende ordføreren sier han vil fortsette i kommunestyret og formannskapet selv om han trekker seg som ordfører.

Og han er overbevist om ordførerkjedet er i gode hender:

– Forslaget kom fra meg, og det var godt gjennomtenkt før hun ble lansert. Det er et fantastisk menneske vi får som ordfører. Jeg skal ikke være noen syvende far i huset, ler han.