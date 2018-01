– Han ble pågrepet av dansk terrorpoliti i København og senere overført til Norge, og har vært fengslet siden desember, sier Tarjei Ræder Breivoll til NRK.

Han forsvarer en advokat i midten av 30-årene som ifølge TV2 ble fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Salten tingrett i dag.

På bakgrunn av en video mannen publiserte på Facebook, er han siktet etter straffelovens § 134 som omhandler terrortrusler.

Opptaket er ifølge TV2 gjort i København og politiet bekrefter at innlegget var den direkte foranledningen til at mannen ble arrestert.

– Jeg er livsfarlig, jeg har en stor bil og kan ta livet av mange, sier mannen på videoen ifølge kanalen.

Siktet for trusler

Politiadvokat Christin Vibeke Pedersen i Troms politidistrikt bekrefter at grunnlaget for siktelsen om terrortrusler er knyttet til nevnte video.

Her skal han ha kommet med uttalelser politiet oppfatter som trusler om en bil som skal kjøre inn i en folkemengde.

Han er også siktet for trusler mot politiet som er gjengitt i sosiale medier.

– Det dreier seg om trusler om seksuelle overgrep mot en kvinnelig ansatt i politiet. I tillegg er han siktet for drapstrusler mot navngitte enkeltpersoner, sier Christin Vibeke Pedersen i Troms politidistrikt til TV2.

Tarjei Ræder Breivoll forsvarer mannen. Her avbildet i forbindelse med en tidligere anledning. Foto: Kari Skeie / NRK

Henriette Birkelund, som er jourhavende ved politiet i Troms, forteller til NRK at mannen er varetekstfengslet i fire nye uker.

– Totalt er det fem poster. Postene handler om alt fra terrortrussel til trusler mot polititjenestemenn.

Mener det var snakk om ironi

Forsvarer Tarjei Ræder Breivoll sier at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen og grunnlaget for den.

– Han har ikke fremsatt noen trusler.

– Hvordan forklarer han innholdet i denne videoen det vises til?

– Han lagde den fordi han hadde blitt fratatt førerkortet sitt av politiet, en vurdering han var uenig i. Han lagde da en video der han ironiserte over politiets vurdering av ham som syk og uegnet til å kjøre bil.

– Det var altså snakk om ironi, og han synes det er rart at det ble oppfattet som en trussel.

Jobber for å få saken opp for retten

Retten trodde ikke på mannens forklaring, og i fengslingskjennelsen heter det at «siktedes ytringer på Facebook har over de siste to månedene blitt stadig mer ekstrem».

Retten mente at det var skjellig grunn til å tolke uttalelsen som en terrortrussel sett i lys av nylige terroroperasjoner i Europa.

Tarjei Ræder Breivoll forteller at hans klient i første omgang er fengslet ut januar.

– Nå jobber jeg med å få denne saken opp for domstolene så raskt som mulig, og forhåpentligvis innen en til to måneder, sier han til NRK.