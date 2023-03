I oktober 2021 sikta politiet i Nordland advokaten for å ha underslått rundt 7 millionar kroner frå ein klientkonto.

Pengane var arv som skulle bli fordelt på vegner av klientar frå fire dødsbu.

I slutten av februar vart advokaten tiltalt. Og saka gjekk for retten i byrjinga av mars, der mannen erkjente seg skuldig etter tiltaleavgjerda.

I dag kom dommen som seier at advokaten er dømd til fengsel i 2 år og sju månadar for grovt underslag. Han må også betale fleire millionar kroner i erstatning.

– Dommen er som venta og dødsbuet har fått tilkjent erstatning på 5 millionar som svarar til netto tap, seier advokat Per-Jakob Haakstad.

Han er bistandsadvokaten for arvingane til det eine dødsbuet, og legg til:

– Arvingane er glad for at vi har kome hit og at dette er avklart.

Brukte pengane på eigen verksemd

Ifølge dommen har advokaten underslått 7,5 millionar kroner frå totalt fire dødsbu i løpet av to år.

Mannen brukte pengane på drifta av eigen verksemd, som å betale lønn til tilsette, skatt, husleige og andre driftsutgifter.

I retten forklarte advokaten at han såg på uttaket frå klientkontoen som kortsiktige lån som skulle betalast tilbake.

Underslag frå fire dødsbo Ekspandér faktaboks Advokaten er dømd for å ha brukt totalt 7.452.067 kroner frå klientkontoen sin. Midlane tilhøyrte totalt fire dødsbo. Ifølge dommen er dei er fordelt slik: Dødsbo 1: 6.980.310 kroner Dødsbo 2: 132 258 kroner Dødsbo 3: 94 363 kroner Dødsbo 4: 245 136 kroner

Mannen tilstod dei faktiske forholda i politiavhøyret, men tok ikkje stilling til straffskuld. Ifølge mannen var det på grunn av ADHD-diagnosen hans, og kva for betydning den kunne få.

I dommen sto det at handlingane hans kunne vurderast som typiske for ein med ADHD-diagnose. Her blir risikotaking og manglande evne til konsekvenstenking nemnt.

Men retten meiner at diagnosen ikkje kan bli lagt vekt på i formildande retning.

Det er fordi mannen var ein erfaren advokat som må ha visst kva for krav som blir stilt for å drive advokatverksemd. Ein ADHD-diagnose endrar ikkje dette, står det i dommen.

– Straffeutmålinga er riktig

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år, men retten vurderte at det var meir passande med 2 år og sju månadar, der seks av månadane er fengsel på vilkår.

Retten la vekt på at advokaten ikkje brukte pengane på private formål. Dei la også vekt på at han har samarbeida godt med politiet, og kom med ein atterhalden tilståing.

– Vi er glad for at domstolen har gitt han ein større fråtrekk i straffa på grunn av tilståinga enn det påtalemakta påstod, seier forsvarsadvokaten til mannen, Jan Erik Teigum.

– Vi er også glad for at ein del av straffa er vilkårsbunden. Vi tenkjer at straffeutmålinga i saka er riktig, sjølv om vi hadde håpa å få meir fengsel på vilkår.