Advarte mot fartskontroll på Saltfjellet – like etter stoppes en ruskjører i 146 km/t

Søndag kveld stoppet en UP-patrulje en bilfører på Saltfjellet i Nordland som kjørte i 146 km/t i 90-sonen. Sjåføren hadde ikke gyldig førerkort og er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Noen minutter før ble det varslet om kontroll på Saltfjellet på en Facebook-gruppe med 7.100 medlemmer.

UP-sjefen i Nord-Norge mener dette viser hvorfor man ikke bør varsle om fartskontroller på nett.

– Dersom denne sjåføren hadde sett varslet, ville han kanskje aldri blitt tatt. Her snakker vi om høy fart, ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort, sier UP-sjef Geir Marthinsen.

Ikke ulovlig å varsle

At fartskontroller blir varslet er ikke noe nytt fenomen, og med et raskt søk på Facebook finner man 50 grupper for hele Norge, og seks grupper for Nordland.

– Det er klart at vi synes lite om det. Men vi kan ikke gjøre noe med det fordi det er ikke ulovlig, sier UP-sjef Marthinsen.

Marthinsen mener de som varsler om fartskontroller glemmer at politiet også er på veiene for å ta ruspåvirkede sjåfører.

– Det mange ikke vet er at når det er fartskontroll er det også en ruskontroll. Så i det du varsler om en fartskontroll varsler du også om en ruskontroll, og jeg tipper at det ikke er noen som ønsker å ha en rusfører på veien.

Bare i juni og juli har UP beslaglagt over 200 førerkort i Nord-Norge. De har også tatt 20 prosent flere rusførere i år sammenliknet med i fjor.

– Budskapet fra oss er jo at de som driver på med den type varsling bør tenke seg om, for det kan hende at den som er melder er den som faktisk møter på rusføreren.

Tipser angrer ikke

NRK har vært i kontakt med mannen som varslet om fartskontrollen på Saltfjellet. Han sier at han varsler om kontroller for at folk ikke skal bli tatt, men synes ikke dette er feil.

– Men selvsagt bør jo politiet stanse ruskjørere, innrømmer mannen.

Derimot synes han at UP ikke burde ha kontroll på strekninger hvor er mulig å kjøre forbi andre biler.

– Når du da kjører forbi en bil er det gjerne over fartsgrensen for å komme deg trygt og fort forbi. Belønningen da er at du blir bøtelagt eller fratatt førerkortet, sier mannen.

UP-sjefen forklarer at når det kommer til forbikjøringer handler alt om hastigheten du gjør forbikjøringen i.

– Du kan ikke bare gasse på og passere i 120 km/t i en 80-sone. Men at man går noen kilometer opp i en forbikjøring det registrerer vi at skjer, og tar høyde for.