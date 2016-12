Advarer mot pizza-branner i jula

Brannmester Magne Brunes ved Salten brann fortalte denne uka overfor Avisa Nordland om hvordan de med jevne mellomrom får en del automatiske brannalarmer som følge av matlaging.

– Det er flest natt til lørdag og natt til søndag, det har vi begynt å kalle for «Grandiosa-alarmer», fortalte Brunes til avisa.

Og nå kommer brannvesenet med en klar oppfordring til alle om å være ekstra oppmerksom på brannfaren ved jul og nyttår. Alkohol og matlaging kan nemlig være en dårlig kombinasjon.

Leder Joakim Jarnæs ved 110-sentralen i Bodø sier til NRK at desember er årets klart verste brannmåned.

I jule- og nyttårsuka brenner det 50 prosent flere boliger enn ellers i året. Nå er dette tidligere års statistikk, så vil jo tiden vise hvordan 2016 forløper seg.

Har blitt et begrep

Informasjonsrådgiver Tor Erik Skaar ved Norsk brannvernforening forteller at komfyren er en brannversting i hjemmet.

Når man er beruset er dømmekraft og koordineringsevne svekket, noe som kan påvirke mulighetene for slukking. Kanskje sover man tungt og ikke våkner av røykvarsleren. Tor Erik Skaar ved Norsk brannvernforening anbefaler derfor kaldmat etter byturen.

– Hvert år rykker brannvesenet ut et utall ganger i forbindelse med det man kan kalle «Grandiosa»- eller «pizza»-branner. Det har over de siste ti årene blitt et kjent begrep, selv om det ikke finnes egen statistikk for dette, sier Skaar.

Totalt for alle brannårsaker i bolig der elektrisk utstyr er involvert utgjør komfyr og kokeplater over 30 prosent for årene 2011–2015. De aller fleste er knyttet til feil bruk.

– For fire-fem år siden gjorde vi en kartlegging av dødsbranner. Da fant vi en betydelig korrelasjon mellom dødsbranner og beruselse.

– Over halvparten av de omkomne var beruset på branntidspunktet. Et betydelig antall hadde selv forårsaket brannen de omkom i, sier Skaar.

Studie fra 2010

Natt til søndag er tidspunktet flest mennesker omkommer som følge av tørrkoking, ifølge en Sintef-studie fra 2010 som er gjengitt av forsikringsselskapet If.

Ved brannene om natten var flere enn 8 av 10 beruset da brannen oppsto. Rus er sannsynlig årsak til at folk glemmer eller sovner fra matlagingen på komfyren.

Selv om studien er noen år gammel, sier Tor Erik Skaar ved Norsk brannvernforening at det trolig ikke har skjedd vesentlige endringer.

– Det er all grunn til å rette fokus på dette nå i høytiden. Når folk kommer hjem fra lystige lag og har lyst på noe godt, så er det beste alternativet brødblingser eller restmat som varmes opp i mikro.

Som regel går det bra. Men noen ganger gjør det dessverre ikke det.

35 omkom i fjor

Ifølge If liker særlig unge menn å steke bacon, pølser eller frossenpizza etter en tur på byen eller fest. Dessverre sovner en del av fra matlagingen, og utsetter seg selv og andre for brann og farlig røyk.

I 2015 omkom 35 personer i brann her til lands. De fleste i privat bolig. Ifølge DSB har trenden siden 2010 vært positiv, og ved å ta noen forholdsregler minimeres faren for brann i høytiden: