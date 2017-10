Advarer mot omreisende menn

Andøy kommune har lagt ut en advarsel mot to omreisende menn på sin facebookside. To menn i en mørk bil kjører rundt og sier de skal kontrollere brannmeldere, slukkeutstyr, fyringssteder og lignende. Kommunen advarer mot å slippe inn mennene, og påpeker at det er kommunen som gjør slike kontroller.