Advarer mot masseturisme hvis Lofoten får storflyplass

En viktig milepæl for planene om en eventuell storflyplass i Lofoten og Vesterålen ble nådd onsdag.

Da ble Leknes pekt på av Avinor som det eneste stedet for å realisere flyplassen, som kan koste opptil 20 milliarder kroner. Det skjer etter å ha gjennomført målinger av vær- og vindforhold i to år.

Men Venstre i Vestvågøy er ikke blant dem som tar av.

Listetopp Rolf G. Zimmermann vil tvert i mot beholde dagens kortbaneflyplasser.

– Vi skjønner ikke at det på død og liv skal bygges en stor flyplass i regionen. Vi tror det er et stort potensial for å videreutvikle flytrafikken i Lofoten slik den er i dag.

Frykter masseturisme

Den strukturen består av to småflyplasser på Leknes og i Svolvær, samt flere andre i områdene rundt.

Zimmermann hevder en stor flyplass er lite fremtidsrettet, og mener konsekvensen blir færre avganger.

Leknes er det beste alternativet for en storflyplass i Lofoten og Vesterålen, mener Avinor. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Og at man derfor må øke turismen for å øke antall flygninger, som i dag er på ti.

– Hele resonnementet for en ny storflyplass bygger på at vi ønsker én million turister inn til Lofoten. Men vi har ikke hatt noen diskusjon på hvorvidt vi ønsker enda større masseturisme hit, hevder han.

– Hvor har du tallet én million fra?

– Det er beregninger jeg har gjort. Hvis vi skal ha samme frekvens fra Lofoten som vi har i dag, må trafikktallet betydelig opp. Og vi klarer ikke i dag å ta vare på alle turistene vi har.

– Tøft å bo i distriktet

Miljøpartiets Bent Bakkan kaller planene ukloke. Foto: Øystein Nygård / NRK

Det er Miljøpartiet de Grønne helt enig i. Fylkestingsrepresentant Bent Bakkan kaller planene «ukloke».

– Naturen i Lofoten er allerede hardt belastet. All forskning viser at større flyplasser fører til flere reisende og dermed større forurensing, sier han og viser til at Evenes og Bodø er gode alternativer for dem som vil reise langt.

– Men det er jo relativt langt dit for folk som bor i Lofoten og Vesterålen. Har du ikke forståelse for det?

– Jo, selvfølgelig. Men det er tøft å bo i distriktene, og løsninga kan ikke alltid være å bygge ut mer infrastruktur som belaster naturen.

Avviser turistkritikk

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg er klar på at mange ønsker storflyplass i Lofoten. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Det var Vestvågøy-ordfører Remi Solberg som kunne juble høyest for Avinors målinger.

Han medgir at større fly trolig vil gi færre flygninger, men avviser turistkritikken.

– Så lenge folk i Lofoten og næringslivet kommer seg på de viktigste avgangene, har ikke frekvensen så stor betydning, sier Solberg og understreker at både folk og næringsliv er positive.

– Er hele ønsket om en stor flyplass basert på økt turisme?

– Nei. Det blir garantert et pluss for reiselivet, men det er ikke derfor vi ønsker det.