Når batteriet i røykvarsleren er tomt, hva gjør du da?

Ikke alle er like flinke til å oppbevare dem på riktig vis, og heller ikke alle kaster dem på riktig måte.

En søndag var Maria fra Bodø i full gang med å rydde rundt i huset.

I en av skuffene på en kommode i gangen, la hun en røykvarsler som hun hadde tatt ned, sammen med et tomt 9-volts batteri.

Hun trodde i hvert fall det var tomt.

– Batteriet må ha kommet borti noe i skuffen, kanskje røykvarsleren. Da vi var nede i kjelleren og ryddet noen timer senere, gikk plutselig brannalarmen. Idet vi kom opp igjen, var første etasje røyklagt.

Kastet ut i hagen

Panikken tok henne og samboeren, men de fikk barnet sitt ut av huset og lette deretter etter hvor røyken kom fra.

– Da jeg så røyken fra kommoden, åpnet jeg skuffen, og flammene sto opp. Jeg smalt den igjen, og brølte til gubben at vi måtte «få ut den helvetes kommoden». Han fikk båret den ut i hagen og slukket brannen som sto opp etter veggen i gangen.

Ute i hagen sto naboene klar med hageslange, og spylte ned kommoden.

Brannen spredte seg til veggen, hvor det er etterlatt et stort svimerke i huset til Maria. Foto: Privat

Politiet har ikke konkludert med at batteriet var årsaken til brannen, men Maria, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn og bilde, er sikker på at det må ha vært grunnen.

– Jeg hadde nettopp ryddet i skuffene, og vet at det ikke var andre ting der som kunne ta fyr. Men jeg har ikke reflektert over at dette kunne skje, nesten helt av seg selv. Det er mange som har disse batteriene rundt om i huset, tenker jeg.

Familien har måttet ta inn på hotell mens gangen, som nå er full av sot og røykskader, pusses opp.

– Vi har i hvert fall fått en kraftig lærepenge, sier Maria.

– Teip polene

– Det vi ønsker med sånne batterier er at folk skal teipe polene. 9-volts batterier har den unike utforming at de har pluss-pol og minus-pol på samme side. Derfor, så lenge batteriet er nær noe som leder strøm og som har motstand, kan det bli kortslutning og brann.

Rune Siewartz Nielsen er brannekspert i forsikringsselskapet Gjensidige.

De har sett flere eksempler på at det har begynt å brenne i skuffer eller bokser, hvor slike batterier ofte befinner seg.

Rune Siewartz Nielsen med det brannfarlige batteriet. Foto: Gjensidige

– Det er derfor alle batterier skal kastes i spesialavfall, uansett hvordan de ser ut. Det er en god regel. Ikke føl trangen til å fylle bøtten din før du tømmer den heller, sier han og fortsetter:

– Det viktigste er at alle skjønner at selv om batterier ikke kan brukes til sitt formål, så kan de fortsatt ha energi i seg. Vi har batterier over alt, og de bør behandles varsomt.

Tore Nordli er overbrannkonstabel i Salten Brann, og sier at man ikke nødvendigvis må teipe polene for at det skal være sikkert.

Men å kaste batteriene riktig, etter at de har blitt oppbevart i et kontrollert miljø, er anbefalt.

– Du kan for eksempel sette batteriene i en eggekartong, eller stående i en eske på en plass hvor esken ikke må beveges. Om batteriene kommer i kontakt med metall eller hverandre, kan det føre til kortslutning og branntilløp.