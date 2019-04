Advarer mot livsfarlig kryssing av jernbanespor

De flere tusen tonn tunge malmtogene på Ofotbanen bruker nesten en kilometer på å stanse.

Likevel tar folk sjansen på å krysse jernbanesporet. Det bekymrer Knut Karlsen, banesjef på Ofotbanen.

– Det er her togtrafikken går. Togene har lang bremselengde og kommer i stor hastighet på mange meter per sekund. Å bli truffet av et slikt tog er den sikre død, sier Karlsen til NRK.

Banesjef Knut Karlsen advarer folk mot å krysse togsporet andre steder enn der det er satt opp skilt. Foto: Dag Rydmark, Jernbaneverket

– Nære på flere ganger

Men fortsatt er det folk som klatrer ned fra brøytekantene for å krysse sporet – uten at de har noen garanti for at de klarer å komme seg opp på den andre siden før toget kommer.

Ifølge Bane Nor har det vært nære på flere ganger. De sier de jevnlig ser bevis på at skiløpere har krysset jernbanespor. Nå advarer de folk mot å ta unødige sjanser.

– Vi ser på bilder at folk velger å krysse sporet på steder de ikke bør krysse på. Vi har skiltet til at de i stedet skal bruke en trygg overgang som ligger like i nærheten, sier Karlsen.

De mange tonn tunge malmtogene på Ofotbanen trenger nesten en kilometer på å stanse. Foto: Øystein Nygård / NRK

Og det har vært mange farlige situasjoner. Hvert år ser Bane Nor rundt 20 alvorlige hendelser knyttet til at folk velger å krysse sporet.

– Det er på hengende håret flere ganger at folk ikke har blitt tatt.

Han peker også på en ny utfordring.

– De nye, elektriske lokomotivene går usedvanlig stille. Når snøen ligger vinterstid blir det som en ekstra lyddemper, så det er svært skummelt. Du må nesten observere dem, for du hører dem nesten ikke før de er der, sier banesjefen.

– Har blitt bedre med ny undergang

Togpassasjer Dagfinn Johnsen i Narvik innrømmer å selv ha vært ute i sporet. Han mener det har blitt mindre vanlig å se at folk ferdes der.

– Jeg synes det har blitt bedre. Etter at man bygde en kulvert har flere tatt den i bruk. Det er sjelden jeg ser folk i sporet nå for tiden, mener han.

Dagfinn Johnsen, togpassasjer på Ofotbanen, mener færre folk går i sporet etter at det ble satt inn ny kulvert. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Men du har sett folk i sporet?

– Ja, absolutt. Jeg har nok vært der selv en og annen gang også.