Advarer mot å tilby gratis konsultasjon for plastisk kirurgi på sosiale medier

Æ føle bare æ må si det her, og æ ska prøve å virkelig få frem det æ mene så ingen misforstår. Æ starta egentlig det her som en kommentar på innlegget rett nedi her om leppefillers, så det her e litt klipp og lim, men æ håpe dåkker gidd å lese det æ skriv.

Æ blir faktisk så lei mæ av den posten her. Ikke fordi dåkker har tatt fillers, dåkker e fin alle sammen både med og uten, men i den her posten så e det unge tenåringa som spør om dem virkelig måå være 18 for å få ta det. Og når iallefall en av dem får svar om at "der kan du ta med foreldretillatelse når du e 16", så syns æ faktisk at dåkker i den her tråden burde tenke dåkker litt bedre om.. - når det gjeld å legge ut bilda, that is, og kanskje når det egentlig gjeld å i det heletatt kommentere.

1. Den delen av hjernen som utvikle konsekvenstenkning e ikke ferdig utvikla når man e 16, den e ikke det når man e 18 heller. Det vil si at en 16åring, stort sett, ikke e i stand til å konsekvensvurdere ett sånt valg tilstrekkelig. Å gi en 16åring info kor dem kan klare å få tatt fillers før dem e 18, det burde voksne menneska holde sæ for god for. Om den 16åringen virkelig ønske det, så ønske han eller ho det også når dem e 18, og 20, osv. Det e vondt å ha kompleksa, det vet æ sjøl, men som 16åring så e alle følelsa veldig sterk, og veldig mye føles egentlig som det viktigste i verden der og da - og man vet ikke ka man blir å føle når man blir 18, for eksempel. Det e bra mye æ i en alder av 24 e glad æ ikke gjor, når æ va yngre å ville gjøre det.

2. Når det kommer hundre-og-ørten kommentara på et sånt innlegg med førbilda, etterbilda og underveisbilda så skape det en illusjon av at "alle" gjør det jo, det e no big deal. Det e faktisk en veldig big deal. Både fillers, tatoveringe og piercings e en big deal som innehold en betydelig helserisiko som ungdom ofte ikke tenke over. Kan dåkker ikke please sende de bildan på innboks heller? Det e heller ikke til å stikke under en stol at når ei ungjente ser ditt før og etterbilde, og førbildet e akkurat sånne leppe som ho sjøl har no, da kan det gjerne starte en prosess som ikke allerede va i gang. Men det blir kroppspress, og det va ikke egentlig det æ ville prate om.

Æ e ikke imot fillers, og æ e egentlig ikke imot at det skal prates om, men det e så mange i den her gruppa, og de innleggan får SÅ mange kommentara med bilda, og det skape en illusjon for de som e yngre å les det. For ALLE tar ikke fillers, og det è en big deal å gjøre det, og det syns æ dem som har gjort det burde tenke på.

Håpe dåkker forstår at æ ikke ønske å fortelle noen ka dem skal eller ikke skal gjøre med kroppen sin, men man burde ikke ta sånne avgjørelsa før man e gammel nok til det. 16 e ikke gammel nok, og æ personlig mene at 18 ikke e gammel nok heller, men da e man myndig og sånn e det bare med den saken..