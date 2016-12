– Det verste jeg vet er de rakettene som skytes opp i romjula, sier veterinær Linda Bakken Bøe ved Dyrlegene i Bodø.

Hun forklarer at det er vanskelig for dyreeiere å forberede seg på og skåne seg mot de rakettene som skytes opp mellom julen og nyttårsaften.

– De som har dyr forbereder seg gjerne til hvordan de skal beskytte dyret sitt på nyttårsaften, for da vet man at det skytes opp raketter. Men det er vanskelig å reservere seg mot de tilfeldige rakettene som skytes opp før denne dagen, forklarer Bakken Bøe.

Veterinær Linda Bakken Bøe ved Dyrlegene i Bodø Foto: Ola Helness / NRK

Hadde ikke sett lignende

Hun sier at de uventede lydene kan skremme dyr, og i verste fall føre til skader på dyrene dersom de utagerer.

Hanna Kristoffersen fra Sandnessjøen er en av dem som har erfart hva raketter kan gjøre med dyr når eiere ikke er forberedte på at de skal skytes opp. Hun satt i et middagsselskap i romjulen for noen år siden, da noen fyrte opp raketter og skremte hestene hennes.

– Hestene ble så redde at de løp ut på riksveien, og der ble de påkjørt, forteller Kristoffersen.

Måtte avlives

Den ene hesten måtte avlives, mens de to andre klarte seg, til tross for store skader.

– Først trodde jeg de hadde fått moderate skader, men da dyrlegen kom viste det seg at de var alvorlig likevel. Underkjeven til den ene hesten hadde nesten falt av, dyrlegen hadde aldri sett noe lignende, forklarer hun.

Til tross for at to av hestene overlevde, forklarer hun at det tok lang tid før de ble friske igjen.

– Jeg la ut bilder av skadene på Facebook for å vise folk hvor galt det kan gå, og der kommenterte mange at man selv har ansvar, og at sånne ting ikke er til å unngå. Men jeg er uenig, vi kan jo ikke sperre dyra inne når ansvaret ligger hos den som har brutt loven og skutt opp raketter før nyttårsaften, forteller hun til NRK.

Hun mener problemet er like aktuelt i dag, selv om det har gått bedre med dyrene hennes de siste årene.

Hanna Petronella Kristoffersen. Foto: Privat

Politiet advarer

– Det er fryktelig krevende å være dyreeier på denne tiden av året, så det er viktig å minne folk på hvor galt det kan gå, sier hun.

Også politiet forteller at de har mye å gjøre på denne tiden av året.

– Vi får inn telefoner fra dyreeiere som er irriterte fordi raketter skytes opp før de skal, sier Martin Skålvoll, operasjonsleder ved politiet på Helgeland.

Han ber folk huske på at det er ulovlig å skyte opp raketter før nyttårsaften.

– Det er mange dyr og mennesker som synes det er skremmende med fyrkeri, så vi vil jo at folk skal tenke på dette før de skyter opp raketter, sier Skålvoll.