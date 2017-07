Advarer mot å rydde opp giftig havsøppel

I Henningsvær fant miljøidealister forrige uke tonnevis av giftige batterier som de hentet opp av havet. Nå advarer Klima- og miljødepartementet andre frivillige om å gjøre det samme.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde. Avbildet i forbindelse med en tidligere sak. Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det er en del avfall i sjøen og på land som kan føre til økt miljøskade om det flyttes på, samtidig som det kan være til fare for dem som rydder det opp, forteller Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Han forteller at de i utgangspunktet er veldig positive til at frivillige engasjerer seg og rydder opp, men påpeker at avfall som batterier inneholder syre, tungmetaller og andre stoffer som kan være skadelig både for miljøet og de som håndterer det.

Organiserte ryddeaksjoner

Departementet oppfordrer derfor frivillige til å ta kontakt med kommunene i god tid på forhånd, eller delta på ryddeaksjoner i regi av organisasjoner som Hold Norge rent.

– De bidrar med veiledning og utstyr i organiserte former, slik at det blir gjort på en miljø- og sikkerhetsforsvarlig måte, påpeker Lunde.

Børje Møster, som var med på ryddingen i Henningsvær forrige uke mener likevel det viktigste er at søppelet kommer seg opp fra havet.

Frivillig dykker Børje Møster mener det viktigste er å få søppelet opp av havet. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Det er ikke noe vits å vente med dette her, det må opp av sjøen. Det har ingenting der nede å gjøre. Det går inn i smådyr som lever der nede og transporteres oppover i næringskjeden, mener Møster.

Les også: Kystverket dumpet miljøfarlige batterier langs kysten

For kort varsel

Teknisk sjef i Vågan kommune, Svein Christiansen. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Møster og de andre på seilbåtene tok kontakt med kommunen i forkant, men fikk til svar at det var for kort varsel til at kommunen kunne hive seg rundt og håndtere avfallet.

Kommunen gir stor støtte til engasjementet, men oppfordrer de og andre med oppryddingsprosjekter knyttet til farlig avfall å ta kontakt med kommunen god tid i forveien.

– Vi skal få til dette, men vi må få det inn i et spor. Før neste sesong må de være i dialog med myndighetene for å få det inn i det sporet, slik at det kan bli gjort på en profesjonell måte, sier teknisk sjef i Vågan kommune, Svein Christiansen.