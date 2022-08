– Det blir en intens stemning. Forvent dundrende støy fra første til 90. minutt fra rundt 20.000 fans. Du må nesten se det selv, det er et Frankenstein av et stadion.

Det sier Dražen Krušelj, journalist i kroatiske Jutarnji Sport, til NRK.

Dinamo Zagrebs hjemmebane, Maksimir stadion, regnes nemlig for å være en av de verste heksegrytene i europeisk fotball når hjemmefansen har bestemt seg for å virkelig lage leven.

Og onsdag kveld står det om billett til verdens gjeveste fotballturnering for klubblag.

«Mareritt i bur»

«Til tross for den lave tribunekapasiteten, har fansen klart å gjøre dette stadionet til et mareritt i bur uansett hvilken motstander som går inn på banen», skriver nettstedet Sportskeeda, som kårer Maksimir til en av Mesterligaens mest skremmende baner å spille på.

Bleacherreport har på sin side kåret Dinamo Zagrebs hjemmearena til den 7. tøffeste stadion i verden, uansett sport.

Onsdag kveld ventes det mellom 20.000-30.000 tilskuere når Glimts skjebnekamp går av stabelen.

På denne banen skal Glimts skjebnekamp spilles. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Knutsen: – Ikke noe grunn til å bli skremt

Kjetil Knutsen tar møtet med Maksimir med stor ro. Han minner om at Glimt har spilt mange tøffe bortekamper de siste årene.

– Vi må spille på den erfaringen vi har og nyte øyeblikket når vi får mulighet til å spille denne typen kamper. Det er ikke noe grunn til å bli skremt av stemningen, du må bare tenke at du er ekstremt privilegert som får spille sånne kamper. At Bodø/Glimt får spille kvalik til Mesterligaen med fulle tribuner ... Hva er alternativet, tilbake til koronatiden? Det tenker jeg at vi må håndtere, og vi har erfaring fra å spille internasjonale kamper, sier Knutsen til NRK.

Han legger til:

– Vi har spilt på stadioner som tar mer enn dette, det er sånn det er å leve, det er sånn det er å spille fotball, og det er sånn det er i Bodø/Glimt. Vi må la spillerne erfare. Noen av dem har erfart, noen kommer til å erfare ganske fort.

Kjetil Knutsen er ikke nevneverdig bekymret før møtet med Maksimir stadion. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Bad Blue Boys kommuniserer ikke med media

Den østlige tribunen på Maksimir er stengt av sikkerhetsgrunner etter et stygt jordskjelv i Zagreb for to år siden, mens den sørlige tribunen er forbeholdt bortefans, men likevel ventes det voldsomt leven fra to fullstappede tribuner.

– Dinamo har hatt god støtte fra fansen denne sesongen sammenlignet med noen tidligere år, sier Josip Tolić, sportsredaktør for den kroatiske avisen 24sata, til NRK.

Glimt står også overfor et møte med en av de mest beryktede supportergrupperingene i verden onsdag kveld. Zagrebs «Bad Blue Boys» har et renommé som både tøffe, voldelige og høylytte.

NRK har i forbindelse med kampen rettet en henvendelse til Bad Blue Boys og spurt om et intervju. Vi fikk denne tilbakemeldingen:

– Bad Blue Boys kommuniserer ikke med media i det hele tatt.

Den kroatiske journalisten Josip Tolić er spent før onsdagens returoppgjør. Han hevder kroatene ikke tar lett på Glimt. Foto: Privat

– Norske fans vil ikke være en utfordring

Josip Tolić tror den beryktede supportergrupperingen kommer til å være påskrudd i onsdagens kamp.

Han tror likevel ikke det er grunn til bekymring for de norske supporterne som tar turen til Maksimir.

– Bad Blue Boys kommer garantert til kampen i stort antall og fyller den nedre nord-tribunen til Maksimir. Jeg vet ikke hvor mange nordmenn som kommer, men jeg tror ikke det skal være noen problemer hvis de ikke kommer med noen provokasjoner, sier Tolić.

Heller ikke Dražen Krušelj, journalist i Jutarnji Sport, tror Glimt-fansen har noe å frykte i Zagreb onsdag.

– Siden Bodø/Glimt sine supportere ikke har et rykte ute i Europa, vil ikke norske fans være en utfordring for Bad Blue Boys. De norske supporterne kan derfor slappe av og kose seg mens de går rundt i gatene og på barene her, sier Krušelj til NRK.

Maksimir stadion i Zagreb har et rykte på seg for å være intens og skremmende. Foto: MATIC KLANSEK / GEPA PICTURES

– E n ekstra styrke for Dinamo

Daniela Rogulj, som dekker Dinamo Zagreb for Total Croatia News, mener Glimt må forberede seg på et fullstappet Maksimir som kommer til å gjøre alt for å løfte frem sitt eget lag.

Hun mener troen i Kroatia er stor på at hjemmelaget vil vinne playoffkampene sammenlagt.

– Bodø har en minimal fordel etter den første kampen og en fullsatt Maksimir venter. Mange spillere kommenterte etter den første kampen at det blir en helt annen kamp i Zagreb og at Dinamo skal vinne. Det er også interessant å merke seg at en internettundersøkelse avslørte at over 60 prosent av de som svarte tror at Dinamo vil slå Bodø hjemme og sikre Mesterliga-billett, sier Rogulj til NRK.

– Hva slags atmosfære vil nordmennene møte på Maksimir Stadion?

– Fordi returkampen er åpen, kan Bodø-fansen forvente et fullt Maksimir stadion som vil være en ekstra styrke for Dinamo og gjøre det vanskelig for den norske klubben. Det blir løpende fremvisning av fankoreografi og et skikkelig fotballspetakkel venter, mener hun.

Daniela Rogulj er spent før onsdagens Glimt-kamp. Foto: Privat

Josip Tolić forteller at kroatene er positive og fulle av optimisme før returoppgjøret.

Han mener 0-1-tapet i Bodø er blitt tatt imot med stor ro.

– Det kroatiske folket ser ikke på dette minimale tapet som tragisk. Det ble en tøff kamp på kunstgress, hvor Bodø/Glimt har lært å spille. Dinamo hadde tross alt flere gode muligheter i andre omgang og kunne ha scoret et mål eller to, så det er grunn til å være optimistisk foran returoppgjøret. Dinamo er et erfarent europeisk lag, klubben har vært i en lignende situasjon flere ganger, den vet hvordan det er å spille i gruppespillet i Mesterligaen og er full stand til å slå ut Bodø/Glimt foran egne fans, sier han.

Han kan uansett love en ting: Kroatene tar ikke lett på oppgaven.

– De som ikke hadde respekt for Glimt fra før, de har det nå.

