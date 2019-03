Advarer andre etter at han fikk foten i snøfreseren: – Jeg kunne blitt kvernet

OBS! Vi advarer mot sterke bilder nedover i saken.

Kurt-Ivar Olsen hadde nettopp gjort seg ferdig med snøfresinga tidlig tirsdags kveld i Narvik. Det hadde vært mildvær, men i løpet av ettermiddagen hadde det blitt kaldere i lufta. Skumringa gjorde det vanskelig å se at skovlene på snøfreseren fortsatt gikk.

Det var avisa Fremover som omtalte saken først.

Vanligvis bruker han ikke å frese snø i joggebukse, men han var ferdig å frese innkjørselen skulle han bare raskt frese plass til å sette ut søppelkassa. Plutselig tar et vindkast tak i buksebeinet, og før Olsen vet ordet av det sitter buksebenet fast i snøfreseren.

– Det var mørkt, og det så ut som om det kun var motoren som fortsatt gikk, sier Olsen.

Buksa sitter fortsatt fast i snøfreseren. – Det er en av de kraftigste snøfreserne du får uten å koble på en traktor eller firehjuling, sier Olsen. Foto: privat

En frossen vaier

Men en vaier hadde frosset fast. Olsen tror mildværet tidligere på dagen hadde gjort at vann hadde samlet seg mellom vaieren og strømpen på maskinen, og deretter frosset når kulda kom på kvelden.

Når håndtaket slippes skal vaieren gjøre slik at skovla på freseren stopper, men selv om håndtaket til snøskovlene sto oppe gikk den fortsatt. Buksebenet og leggen blir revet inn i skovla, og til slutt er det bare litt av buksa opp mot låret som fortsatt sitter på kroppen.

Knut-Ivar hadde flaks. – Jeg kunne blitt kvernet i snøfreseren. Foto: privat

Lyden av stoffet som kvernes er skremmende, og Olsen skjønner at nå haster det.

– Det gjorde fryktelig vondt. Adrenalinet gjorde at jeg klarte å holde hodet kaldt. Jeg tenkte at nå har jeg ett forsøk, eller så er jeg ferdig. Freseren hadde lagd hakkemat av meg.

Olsen henter frem uante krefter, slenger seg over freseren og klarer å slite i stykker vaieren. Skovlene stopper opp. Han klarer å gå inn i huset, men blør mye. Kona ringer sønnen, og de kommer seg til sykehuset i Narvik.

Ønsker å advare

Både muskler og hud har fått store skader, men på sykehuset ble han lagt i narkose og fikk sydd sammen foten. Noen arr vil det nok bli etter ulykken, men Olsen er optimistisk og positiv til at det ikke blir noen varige men.

– Jeg har vondt, men det går under omstendighetene egentlig ganske bra.

Nå ønsker han å advare andre, i håp om at flere ulykker slik som denne kan unngås.

– Jeg hadde sjekket alt på freseren før jeg skrudde den på, men noen ting kan man ikke alltid se. Det er viktig å ha med seg hodelykt eller ordentlig lys når man skal bruke freseren i mørket.

Slik så leggen til Knut-Ivar ut etter at den ble dradd inn i snøfreseren. Foto: privat

– Vær obs på advarslene

Jørgen Bjørnstad er daglig leder på legevakta i Bodø. Han sier at slike snøfreserskader er sjelden kost, men at det har skjedd tidligere.

– Det er heldigvis ikke så veldig vanlig. Vi hadde en inne hos oss som hadde fått kjeledressen sin hektet i en vedkløyver. Han fikk heldigvis stanset den i siste liten.

Jørgen Bjørnstad, daglig leder på Bodø legevakt. Foto: Privat

Bjørnstad sier at de på legevakten får mest inn folk som faller og slår seg på isen. På sommeren ser de derimot flere maskinrelaterte uhell.

– På sommeren er det jo noen som «bare skal» fjerne litt gress av gressklipperen, uten å slå av klipperen. Ha respekt for advarslene på disse apparatene, og sørg for at motoren og maskineriet er avslått før du gjør noe, avslutter Bjørnstad.