Adrian (23) mistet jobben – bruker dagene på å måke snø for å glede andre

Adrian Cinmay Bakke ble plutselig arbeidsledig da bedriften han jobbet for gikk konkurs.

Med mye tid til overs bestemte han seg for å bruke tida til å hjelpe de som sliter med å måke bort de store snømengdene som kom denne uka.

Og han gjør det helt gratis.

– Det å kunne gjøre noe uten å forvente noe tilbake, det synes jeg er fint, forteller Bakke med et smil om munnen.

Adrian tar det hele som trening. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NRK møter han når han måker snø for Laila Leite. Mannen hennes har 85-årsdag i morgen, så den gode gjerningen kom som bestilt.

– Det kommer kanskje noen gjester i morgen. Så fikk jeg så vondt i ryggen, så av den grunn synes jeg det var helt utrolig.

Hun syntes tilbudet nesten var for godt til å være sant.

– Hadde det vært april så hadde jeg trodd det var en aprilspøk, ler hun.

Mange trenger hjelp

Ideen fikk Adrian da han måtte måke frem sin egen bil. Da tenkte han at det sikkert var mange andre som var i samme situasjon, som kanskje ikke er i stand til å gjøre det selv.

– De hadde slitt mer enn det jeg gjør med å gjøre dette. Jeg trener jo mye ellers, så det å dra skuffa er ikke noe problem.

Facebook-innlegget hvor 23-åringen tilbød seg å måke snø helt gratis, fikk god respons.

I dag var han helt fullbooket og håper på å få tid til mer i morgen.

– Jeg synes det er gøy. De blir glade, smiler og viser takknemlighet. Det er det som betyr noe, sier han.

Han legger til at han har lagt merke til flere som har tilbydd å hjelpe til med måking, etter å ha blitt inspirert av innlegget hans.

– Hvis jeg klarer å skape en trend på å hjelpe til, så er jeg veldig fornøyd.

Det er altså mange som har hatt problemer med de store snømengdene. Også NRK-journalist Kristin Isaksen fikk kjenne på nedbørsmengden. Hun endte med å måtte ta taxi hjem fordi hun ikke fikk løs bilen.

Men selv om det er mange som trenger hjelp, er det ikke alle som tør å be om det.

– Man må være litt på tilbudssiden, sier Bakke.

– Hold deg i fjæra

Det er ikke bare måking snøen fører til. Det er også meldt om stor snøskredfare, spesielt i Nord-Norge.

Det kalde og tørre vinterværet som har vært skapte såkalte vedvarende svake lag i snøen, noe som førte til stor snøskredfare. Det nye snøfallet har ikke gjort situasjonen noe bedre.

HRS ber nå folk om å enten følge med på Varsom.no, eller rett og slett å holde seg i fjæra.

Statsmeteorolog Lars Andreas Selberg sier Norge så å si er delt i to værmessig.

Sør for Trondheimsfjorden ligger det et kraftig høytrykk godt plantet. Der er det nesten skyfritt. I nord er det for det meste nedbør i form av både snø, sludd og regn og det er sendt ut gult farevarsel for snø store deler av landsdelen.

– Været vil nok forbedre seg i nord etter hvert også, men til og med søndag ser det ut til at det vil fortsette med lokale byger, sier meteorologen.

– Så vi må ut å måke mer?

– Det kan hende, men det er bygeform, så det er store lokale forskjeller, sier Selberg.

– Ser man veldig langt så er det faktisk noen plussgrader, men det er ganske langt frem, så det kan endre seg, legger han til.