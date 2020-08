Korona-tiltak gjør at årets eliteserie spilles for nesten tomme tribuner.

Klubbene nektes å ha flere enn 200 utvalgte inne på arenaene, og det er strengt forbudt å slippe inn en eneste tilskuer på treningskamper.

Derfor vakte det stor harme da TV2 lørdag meldte at kultur- og likestillingsminister Abid Raja har fått to billetter av Bodø/Glimt til søndagens hjemmekamp på Aspmyra.

– Burde føle skam

Da Bodø/Glimt holdt målkalas med 6-1-siermot Haugesund på Aspmyra tidligere i sommer, skjedde det for nesten tomme tribuner. Foto: Ola Helness / NRK

Jørgen Nesje, som er talsperson for supportergjengen på J-feltet, synes lite om at Rajas besøk skal kreve to av de verdifulle plassene.

Han forteller om skuffede fans som gjerne skulle hatt billettene han nå sitter på.

– Jeg undres over at Raja ikke føler en liten skam, da han vet at går under en svært liten kvote til et lag som er svært ettertraktet for tiden, sier Nesje til NRK.

Møter fansen før kampstart

Serieleder Bodø/Glimt får besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Raja søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / Trond Reidar Teigen

Det er daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, som har invitert Raja til kampen mot Strømsgodset.

Raja sier til NRK at han ikke ønsker å ta noens plass. Han ble invitert til kampen for å se hvordan klubben jobber under koronaen, høre på deres innspill til økonomiske pakker og antall deltakere på tribunen.

Statsråden sier at han forstår supporternes frustrasjon, og skjønner at å være på kamp har mye å si for samholdet i fotballen.

Før kampen skal han møte Glimt-supporterne. Han håper han kan gi noe tilbake til fansen.

Ønsker fulle tribuner

– Jeg er opptatt av at fotballen skal opp og gå igjen. Derfor vil jeg lytte til supporterne og høre på deres behov, forteller Raja.

Tidligere i sommer har han møtt Odd Grenland og Rosenborg.

– Som kulturminister ønsker jeg at vi skal komme dit at vi kan åpne tredjedivisjon for menn og andre divisjon for kvinner. I tillegg håper jeg vi snart kan åpne for flere enn 200 tilskuere.

Raja forteller også at Thomassen og gjengen på stadion ønsker å vise fram at de kan ha kapasitet til flere enn 200 publikummere.

Supporterne står klar til å vise Raja at det er plass til mer enn 200 publikummere på Aspmyra.

– Hvis billettene han har fått kan hjelpe Raja å forstå at Fotball-Norge er moden for flere publikummere, så er det absolutt verdt det, sier Jørgen Nesje i supportergjengen på J-feltet.

Kan ikke ta avgjørelsen alene

Lørdag kveld gjestet kultur- og likestillingsminister Abid Raja Nordland musikkfestuke. I dag skal han overvære Bodø/Glimts eliteserieoppgjør mot Strømsgodset Foto: Simon Stjern / Kulturdepartementet

Åpningen for fulle tribuner er derimot ikke noe kulturministeren kan avgjøre på egenhånd.

Han minner om at det er opp til helsemyndighetene å ta disse avgjørelsene, og foreløpig er grensen på 200 satt til 1. september.

En ny avgjørelse vil tas i løpet av august. Men med smitteutbruddene man har sett flere steder i Norge den siste tiden er det uvssit hva som vil skje.

Raja ber fotballfansen smøre seg med tålmodighet.

– Husk at dette ikke baserer seg på følelser og lyst, men på helsemessige anbefalinger, og hva som er tryggest for folket.