Neste år kan klær, datamaskiner og møbler bli 10 % dyrere: – Forbrukerne må betale

NRK omtalte tidligere i november hvordan trevareprisene har gjort det dramatisk mye dyrere å bygge hus.

Til nå har ikke ordinære butikkvarer som klær, datamaskiner og sykler hatt samme trenden.

Nå melder UNCTAD at en lang rekke varer vil bli dyrere i løpet av 2022.

Grunnen?

Prisen på kontainertransport har mangedoblet seg.

Enorm økning

Organisasjonen UNCTAD (FN-konferansen om handel og utvikling) har som formål å integrere utviklingsland i verdensøkonomien på en god måte.

I en pressemelding publisert torsdag skriver de at høye kostnader knyttet til internasjonal frakt vil bremse friskmeldingen av den internasjonale økonomien etter pandemien.

– Den økningen vi ser i transportkostnader vil ha en stor innvirkning på handel, sier Rebeca Grynspan i UNCTAD.

Men hvor mye dyrere har det blitt å frakte varer gjennom verden?

Ifølge UNCTAD, som bruker et eksempel fra ruten mellom Shanghai og Europa, har prisen mangedoblet seg de siste to årene.

Ved inngangen av pandemien kostet det 1000 dollar å sende en kontainer langs denne ruten.

I slutten av juli 2021 har denne prisen steget til 7395 dollar.

Dette vil på sikt gi utslag i prisene på helt vanlige varer som datamaskiner, møbler og sykkeldeler.

– Vi har ikke merket det til nå, men vi vet at det kommer. Spesielt på de store varene. Der vil vi merke det mest, sier Stig Johannessen, daglig leder ved Inter Sport i Narvik.

Elektronikk kan bli langt dyrere i 2022 ifølge UNCTAD. Foto: Henrik Bøe / NRK

80 uker leveringstid

Johannessen har ikke merket prisøkningen i butikken helt ennå.

Men de har lagt merket til andre utfordringer på grunn av kontainer-trøbbel.

– Vi har merket det spesielt på deler til sykler. Skal jeg bestille en del, fra et annerkjent merke som Shimano, kan det være opp mot 80 uker leveringstid.

– Over et år leveringstid?

– Ja. Det kan være halvannet år leveringstid. Det er helt hinsides, sier han og legger til:

Det kan ifølge Stig Johannessen være 80 uker leveringstid på deler til sykler. Foto: Alejandro Lopez / Unsplash

– Har du knust et gir eller trenger et nytt kjede er det ikke like enkelt som tidligere.

Den ventede prisøkningen vil ifølge Johannessen merkes mest på noen spesielle varer.

– Vi har fått forespeilet at det vil bli en stor prisøkning på el-sykler. De små tingene, som det er millioner av i en kontainer, er ikke like utsatt. Men en el-sykkel har store forpakninger og det er ikke plass til like mange, sier han og legger til:

– Til slutt er det forbrukerne som må betale.

Sliter allerede med regningene

Christian Poppe ved Oslo Met sier til NRK at prisøkningene først og fremst vil ramme de som allerede sliter økonomisk.

Forskeren henviser til den nyeste trygghetsundersøkelsen gjennomført av SIFO. Den tar for seg husholdningenes økonomiske situasjon etter 16 måneder med pandemi.

– Den viser at rundt 7.5 prosent ligger på det laveste trygghetsnivået. Dette tallet har lagt rundt 8 prosent gjennom hele koronaperioden.

Men hva er økomomisk trygghet?

Å frakte en kontainer på visse ruter har blitt over syv ganger så dyrt siden pandemien startet. Foto: PETER PARKS / AFP

Rapporten Poppe henviser til beskriver det slik:

evne til å overholde forpliktelser

ha et tilstrekkelig armslag i hverdagen som møter omgivelsenes forventninger om akseptabel livsførsel og sosial deltakelse

samt en buffer som setter husholdet i stand til å håndtere uforutsette hendelser og opprettholde den sosiale tilhørigheten over tid

Har du lav økonomisk trygghet er det større sjanse for at du ikke kan oppfylle de tre kriteriene ovenfor.

Poppe sier de disse vil merke eventuelle prisøkningen mest.

– Disse kan raskt bli påvirket av prisøkninger, og en god del av dem sliter allerede med betalingsproblemer. Det skal sies at det er mulig for noen av disse å tilpasse forbruket sitt og dra inn noe ved hjelp av det.