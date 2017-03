Å legge ned denne flyplassen var «en viktig forutsetning» for Avinor – det blåste regjeringen i

Fredag ble det kjent at regjeringen, KrF og Venstre sier ja til å prioritere ny storflyplass på Helgeland i Nasjonal transportplan (NTP).

Samtidig går de inn for å bevare Mosjøen lufthavn Kjærstad – selv om det har vært en premiss fra Avinor at flyplassen i Vefsn må legges ned:

Avinor om Kjærstad Ekspandér faktaboks «Avinor har [...] anbefalt at Mo i Rana lufthavn, Røssvoll og Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned når den nye flyplassen eventuelt står klar. Dette er en viktig forutsetning for Avinor», skrev Avinor i 2015.

I 2012 ble det påpekt at «ekspansjonsalternativer der en utvider Sandnessjøen eller bygger ny lufthavn i Mo, uten å legge ned lufthavner, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme».

Og at den samfunnsøkonimiske lønnsomheten blir aller best «hvis en stor lufthavn erstatter dagens tre lokale lufthavner».

– Det er en viktig forutsetning for Avinor at disse flyplassene blir lagt ned. Men vi har jo veldig tydelig observert at det er forskjellige meninger lokalt omkring dette, sa prosjektdirektør Nic Nilsen i Avinor til NRK i 2015.​

​NRK var i kontakt med Avinor fredag. De ønsker ikke besvare NRKs spørsmål, men viser til en pressemelding.

Gjentok anbefalingen

«De ikke-prissatte virkningene går svakt i favør av å bygge Hauan uten samtidig nedleggelse Mosjøen lufthavn», heter det også i rapporten til Urbanet Analyse. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018–2029 gjentas anbefalingen om å legge ned dagens lufthavner i Mo i Rana og Mosjøen ved bygging av ny stor lufthavn ved Mo i Rana.

Det vises til en regional analyse som Urbanet Analyse gjennomførte på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Her heter det blant annet at «de prissatte virkningene går i favør av å beholde dagens lufthavnstruktur på Helgeland».

Alternativet hvor Hauan bygges og Mosjøen lufthavn legges ned, kom i rapporten dårligst ut både med hensyn til prissatte og ikke-prissatte virkninger.

Tilstrekkelig trafikkgrunnlag?

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet forteller at man har valgt å styre unna debatten rundt eventuell nedleggelse av Kjærstad, og heller fokusere på å satse videre på de flyplassene man har i dag.

– Det skal brukes fem milliarder på å flytte flyplassen i Bodø. Samtidig bevilges det penger til storflyplass på Hauan, og Kjærstad skal bestå. Er det trafikkgrunnlag for alt dette?

– Vi mener det. Bodø er et naturlig nav for Nordland, i tillegg er det behov for bedre regularitet og mulighet til å ta ned større fly på Hauan. Vi mener også det er naturlig at Kjærstad består i Mosjøen. Det er dette vi har lagt opp til fra regjeringas side, sier Karlsen.