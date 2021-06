Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke praktisk mulig å få tatt vaksinen i Norge, sier en frustrert Darius Šileikis.

Ranværingen øynet håp for å vaksinere seg da regjeringa åpna for at man kunne ta Janssen-vaksinen fra 15. juni.

Men han innså raskt at det skulle bli vanskelig å få til før han og familien dro på familieferie til hjemlandet Litauen.

For selv om regjeringa har åpnet for vaksinen, vil nesten ingen legekontor ta risikoen ved å sette Janssen-vaksine til de som vil ha den.

– Det er synd at de sier at det er et frivillig tilbud, men folk har egentlig ikke mulighet til å bestemme selv, fortviler ranværingen.

– Det er helt håpløst

Hovedtillitsvalgt for fastlegene i Bodø, Marius Edvardsen har full sympati for at folk opplever myndighetene som tvetydige.

Han vet ikke om noen som setter Janssen-vaksinen i Bodø.

Marius Edvardsen, fastlege Mørkved legesenter og tillitsvalgt for legene i Bodø kommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi har fått forespørsler fra folk som ringer rundt på jakt etter leger som kan sette Janssen-vaksinen, forteller Edvardsen.

Legeforeninga sentralt har frarådet sine medlemmer å tilby vaksinen, mens regjeringa på sin side sier at folk får bestemme selv.

– Det som er frustrerende er at folk tror de kan ta et valg selv, men i realiteten er det veldig få som faktisk vil kunne få et tilbud på medisinsk grunnlag.

Man må oppfylle en rekke strenge kriterier hvis man skal ha mulighet til å kunne få vaksinen. Videre er du prisgitt å finne en lege som tør å ta risikoen med å sette vaksinen.

– Spør du meg er det en farse fra myndighetenes side. Det virker som de på en side har et ønske om at så mange som mulig skal ta vaksinen, men på den andre siden ikke tør å ta ansvar for det og derfor skyver ansvaret videre til enkeltleger.

Her er kriteriene for å få Janssen-vaksinen Ekspandér faktaboks Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene: Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon. Kilde: Helsenorge.no, regjeringen.no

Få har tatt Janssen-vaksinen

Dermed er det altså ikke fritt frem for å hoppe frem i vaksinekøen hvis man skal på ferie, og har blitt rammet av den nylige forsinkelsen i vaksinasjonsprogrammet.

– Vi har registrert at 738 nordmenn har fått Janssen-vaksinen, men det inkluderer personer som har fått den i utlandet.

Det skriver smittevernoverlege i FHI, Preben Aavitsland i en e-post til NRK. FHI har ikke tall på hvor mange som har satt stikket i Norge.

Rundt 200.000 Janssen-vaksiner står på lager. FHI har likevel ingen planer om å ta den inn i det ordinære vaksinasjonsprogrammet igjen.

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson ble tatt ut av vaksinasjonsprogrammet etter det ble meldt om sjeldne, men alvorlige bivirkninger.

Slik svarer regjeringen:

Vaksinen er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret, og den er en del av vaksinasjonsprogrammet i de fleste land i Europa.

– Regjeringen mener derfor at det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det, sier statssekretær i Saliba Andreas Korkunc (H).

Tilgangen på andre vaksiner er god fremover, og de fleste vil nok vente på sin tur i køen i vaksinasjonsprogrammet, mener statssekretær Saliba Andreas korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Borgos Foto AS

– Hva er vitsen med en frivillig vaksine nærmest ingen får?

– For noen kan det være viktig å få vaksinen tidligere enn de ville fått i vaksinasjonsprogrammet. Det kan for eksempel være at man er nødt til å reise til et land med mye smitte for å besøke et familiemedlem som er alvorlig syk eller døende, sier statssekretæren.

Han slår fast at for de aller fleste vil imidlertid risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er nå.

Vil prøve å få vaksine i Litauen

Darius Šileikis (41) jobber til daglig som bilmekaniker i Mo i Rana og har bodd der i 11 år. Nå skal han være på familieferie i Litauen i tre uker.

– Når du får vite klart og tydelig hvilken risiko en vaksine innebærer, synes jeg folk må få vurdere den risikoen selv, sier han.

Šileikis håper han nå kan vaksinere seg i Litauen. Her tilbys alle fire vaksinevariantene. Uansett hvilken vaksine han får tilbudt vil han ta den.

– Hvis jeg får tilbudt Pfizer-vaksine tar jeg den, men hvis jeg får beskjed om at jeg må ta Janssen-vaksine eller ingen vaksine, så velger jeg å vaksinere meg. Det er viktig at alle som kan vaksinerer seg, sier han.