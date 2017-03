«Trollfjord» smalt i kaia – fikk flenge i baugen

HER SMELLER DET: Ifølge passasjerene om bord skal det ha smelt skikkelig da det hurtigruteskipet smalt i kaia i 11-tida. Foto: 03030-tipser

Ingen personer ble skadd da hurtigruteskipet Trollfjord krasjet i kaia i Risøyhamn i Nordland. Uhellet skjedde klokka 10.45 onsdag. Skipet blir liggende til kai i Risøyhamn inntil videre.

– MS «Trollfjord» har hatt et sammenstøt med kaia i Risøyhamn. Det er ingen skader på verken gjester eller mannskap, men skipet har fått noen skader over vannlinjen, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

– En krasjlanding

Ifølge passasjerene smalt det skikkelig da skipet traff kaia.

– Det ble en krasjlanding, forteller Anita Elshaug fra Harstad til NRK.

Hun var på vei fra Harstad til Risøyhamn sammen med sin mor, og sto klar ved utgangen for å gå på land da hun skjønte at det ikke kom til å bli en «myk landing».

– Vi sto og fulgte med på en skjerm, og så at skipet hadde for stor fart. Plutselig smalt det skikkelig.

Det er en synlig «V» både på skipet og kaia fra sammenstøtet. Foto: 03030-tipser

Elshaug og moren tok et skritt fram for å holde seg på beina.

– Jeg har reist mye med hurtigruten, men aldri opplevd noe liknende. Det var et realt smell. Deretter ble det stor aktivitet blant de ansatte om bord. Det ble opplyst over høyttaleranlegget at vi måtte gå ut og legge til kai på nytt. Vi slapp i land bare fem minutter etter skjema, sier Elshaug.

Hun kaller hendelsen et hell i uhell.

– Det gikk jo bra, og slikt kan jo skje. Turistene om bord syntes tydelig det var spennende. De flokket seg sammen på kaia for å ta bilder.

Skal undersøkes

Nå skal skipet undersøkes før det får seile videre.

– Sikkerhet er vår høyeste prioritering, og vi skal undersøke skadene på skipet nå. Dette medfører at vi blir liggende til kai her til vi får full oversikt. Det er alt jeg kan si nå, sier Knoph.

Etter planen skulle Trollfjord fortsette på ferden sørover til Sortland.