Bø i Vesterålen har i lang tid blitt omtalt som et «Norges Monaco».

Bø kommune i Nordland har kuttet i formuesskatten. Det har gjort at rikingene flyttet til.

Blant dem Bjørn Dæhlie.

Men fredag ettermiddag fikk Bø kommune et brev fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han gav beskjed om at nye regjeringen ikke vil følge opp Solberg-regjeringens opplegg i 2022.

Årsaken er at det er urettferdig at andre kommuner skal finansiere «skatteparadiset».

− Det er urimelig om andre kommuner skal finansiere reduserte inntekter for Bø som følge av redusert formuesskatt. Regjeringen vil derfor ikke kompensere kommunen for eventuelle tap som følger av redusert formuesskatt i 2022, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i Kommuneproposisjonen 2021 at kommuner som velger å benytte seg av lavere skattesatser på inntekt og formue vil få en korreksjon i skattetallene i skatteutjevningen.

Nå har dette skjedd.

Kompenserer fremdeles tapet

Men siden ikke alle effekter av å redusere sats på formuesskatt var kjent, valgte den forrige regjeringen å kompensere deler av det anslåtte tapet for Bø kommune i 2021 og 2022.

Det har også den nye regjeringen valgt. Men bare for i år. Neste år må de stå på egne ben.

STANS: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, sier at det fra neste år blir slutt på regjeringens finansiering av redusert formuesskatt i Bø. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

− Bø har budsjettert med disse inntektene, og det vil være krevende for kommunen om disse inntektene for 2021 faller bort nå, sier Gram.

For å sikre forutsigbarhet vil også denne regjeringen dekke deler av Bøs tap for 2021.

Nå er det opp til Bø kommune om de velger å fortsette «skattestuntet».

Ordføreren nekter å gi seg

− Dersom kommunen velger å ikke gjøre dette, er det kommunens egen prioritering. Jeg mener det blir feil at kostnadene da skal veltes over på andre kommuner, sier Gram.

Han vil samtidig skryte av ordføreren i Bø for å være «fremoverlent og kreativ».

– Men jeg vil kritisere den forrige regjeringa for å omdisponere midler fra kommuneramma, til å kompensere Bø, sier han til NRK.

LØNNSOMT: Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H), mener de har tjent penger på å senke formuesskatten. Foto: Ola Helness / NRK

I Bø sitter det på ingen måte en nedtrykt ordfører.

– Er dette slutten på «skatteparadiset» i Bø?

– Det er det på ingen måte. Dette er starten på en offensiv næringspolitikk som vi skal fortsette å gjennomføre, sier Sture Pedersen (H), ordfører i Bø, til NRK.

I desember 2019 vedtok Bø kommune i Vesterålen å kutte i den kommunale formuesskatten i et forsøk på å få rike nordmenn til å flytte til kommunen.

Og det funket.

Nå har om lag 20 personer meldt flytting til kommunen. Her er noen av dem.

For et år siden fikk Bø kommune et skriv fra kommunaldepartementet om at de skulle dekke et eventuelt tap.

Det er det regjeringen har trukket seg fra nå for 2022.

– Jeg må være mer forutsigbar for de som har investert, og flytta hit. Det er mye på gang i Bø og det som blir retningsgivende fremover er å snu folketallet i Bø.

Ordføreren mener ikke at regjeringens pengestopp nødvendigvis kommer til å sette kjepper i hjulet for kommuneøkonomien.

– Hvis vi får 100 færre innbyggere i Bø taper vi også 7,5 millioner på det. Uansett hva vi gjør kan det hende vi får et tap, men i dette tapet ser vi i hvert fall noe igjen i at det investeres og det kommer nye arbeidsplasser.

Han mener regnestykket må komme når det kommer, men foreløpig mener han at han har kontroll.

