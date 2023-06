Kollisjonen like vest for Hernesskagen i Bodø ble meldt til Hovedredningssentralen klokka 11.24 via Kystradioen.

– Det var havaristen selv som meldte ifra om en kollisjon mellom hurtigbåten «Regine Normann» og en fritidsbåt. Da varslet vi redningsskøyta og samtlige nødetater, i tilfelle det var verre enn det først kunne se ut som.

Det opplyser assisterende redningsleder Håvard Svenning ved Hovedredningssentralen.

Fritidsbåten fikk slått hull i skroget og tok inn vann. Foto: Redningsselskapet

En person i fritidsbåten

Det var en person om bord i fritidsbåten. Personen ble ikke skadet i sammenstøtet, og de øvrige nødetatene ble tilbakekalt.

Hva som forårsaket kollisjonen, kjenner ikke redningslederen til.

– Det var tåke og dårlig sikt i området. Om det kan ha medvirket, blir bare spekulasjoner, sier Svenning.

Her slepes fritidsbåten i land i Bodø av redningsskøyta Odd Fellow III. Foto: Redningsselskapet

I god behold

Fritidsbåten fikk materielle skader og har tatt inn vann. Båten slepes nå til kai i Bodø av redningsskøyta «Odd Fellow».

Nordlandsekspressen «Regine Normann» var på vei nordover fra Sandnessjøen da den kolliderte med fritidsbåten. Den går for egen maskin inn til Bodø.

– Da uhellet først var ute, gikk det bra. Personen om bord i småbåten er i god behold, men sjekkes ut av helse ved ankomst Bodø, konstaterer Svenning.

Alle passasjerene ombord har fått tilbud om oppfølging fra helse, de rapporterer at det ikke er behov for videre oppfølging.

Hurtigbåten Regine Normann har kollidert med en fritidsbåt utenfor Bodø. Her ligger båten med en politibil i forgrunnen, etter hendelsen. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Tåke til besvær

Onsdag var det flere fly som ikke kunne lande i Bodø, nettopp på grunn av tåken som har lagt seg over store deler av fylket.

– Det er faktisk havtåke mer eller mindre langs hele kysten i Nord-Norge. Det er best utenfor Troms og deler av Finnmark akkurat nå, sa meteorolog Rune Skoglund i går.

Havtåken kommer av at varm, fuktig luft fra land blir blåst utover kaldere hav. Når havet avkjøler den varme lufta, blir lufta mettet med vanndamp, og det blir tåke.

Ifølge statsmeteorologene kan tåken ligge resten av dagen i Bodø.

– Det er ting som tyder på at man må slite med den til og fra i hele dag fordi det er svak vestavind som kommer inn fra havet. Det er det som er problemet, for da kommer havlufta inn mot kysten, forklarer vakthavende meteorolog Sjur Wergeland til Avisa Nordland.