Ville bare hjelpe koronasyk kollega – da avlyste arrangøren den utsolgte konserten

Kommentarfeltene på Facebook har kokt etter at arrangøren i Henningsvær i Lofoten avlyste en konsert med bandet «Lyse Netter».

Popyndlingene som stadig vekk kan høres på NRK P1 hadde, ifølge Trevarefabrikken begått kontraktsbrudd.

Avlysningen kom som en overraskelse på bandet, som i god tro hadde steppet inn for en koronasyk kollega et par dager før.

– Vi fikk en forespørsel fra vår bookingagent om å steppe inn på Høllafest som arrangeres i Svolvær. Egentlig skulle Kjartan Lauritzen opptre, men deler av bandet var i karantene. Dermed sa vi ja, dersom det ikke var i strid med kontrakten i Henningsvær. Vi fikk tilbakemelding om at det var greit, sier gitarist Øystein Falch Alsos.

Kontraktsbrudd

Sjokket var stort da konserten i Henningsvær ble avlyst dagen etter. Kontraktsbrudd, sa Mats Alfsen som er daglig leder på Trevarefabrikken til lokalavisene.

– Å tilby vårt publikum helt unike konsertopplevelser har alltid vært Trevarefabrikkens aller viktigste ledestjerne. Viktigheten av dette har vi tydeliggjort for artistene vi booker ved å inkludere det i bookingkontrakten ... ... her har det rett og slett gått litt raskt i svingene for bandets bookingbyrå, skriver de på Facebook.

I utgangspunktet var denne konserten utsolgt, med 100 billetter på grunn av koronarestriksjonene. Mange av dem som hadde kjøpt billett kom til Henningsvær på grunn av konserten.

Helt magisk løsning

– Vi hadde leid badstue og koste oss maksimalt i Henningsvær fram til vi plutselig fikk beskjed om at konserten var avlyst, sier Bjørn Kristian Næss som hadde reist sammen med kona fra Sander i Sør-Odal til Lofoten.

Christine Sørby fra Sør-Odal fikk møte gitarist Øystein Falch Alsos på nært hold. Foto: Bjørn Kristian Næss / Privat

– Vi ble skikkelig skuffet, men så oppdaget vi tilfeldigvis at bandet hadde svingt seg rundt for å lage nye konserter, sier han. Heldigvis fikk vi komme dit.

«Lyse Netter» valgte nemlig å arrangere fem minikonserter med plass til 20 i familiens naust, i gangavstand til den opprinnelige konserten.

– Det var helt magisk. Vi ble tatt godt imot av bandet, og fikk snakka med dem etterpå forteller Næss.

– Det var nært og intimt, helt spesielt. Kanskje en mye bedre konsertopplevelse enn vi ville fått andre steder sier Næss til NRK.

Fikk konsert likevel

– Vi prioriterte de som hadde kjøpt billetter til den opprinnelige konserten, sier Øystein Falch Alsos. Halvparten av dem som fikk med seg intimkonsertene hadde billett til arrangementet som ble avlyst. Men det er klart det er en fortvilt situasjon.

– Vi opplevde at vi hjalp en lokal festival med å steppe inn, og konserten vår var allerede utsolgt i midten av juli. Vår bookingagent ga klarsignal om at dette ikke var i strid med avtalen vi hadde med Trevarefabrikken. De så derimot annerledes på det, sier Alsos.

Naustet på Engøya ligger på fritidseiendommen til Øystein Falch Alsos familie, en kort gåtur fra Trevarefabrikken hvor konserten egentlig skulle være. Foto: Bjørn Kristian Næss / Privat

Denne framstillingen bekreftes av Espen Overskeid i ACT Concerts. Han sier til NRK at årsaken til at konserten ble avlyst er en forhastet avgjørelse og feilkommunikasjon hos dem.

– Vi regnet så med at det ville løse seg i dialogen med Trevarefabrikken, siden begge arrangementene var utsolgt og med bakgrunn i den situasjonen vi har for kulturarbeidere under pandemien. Det gjorde det dessverre ikke, noe vi synes var synd med tanke på publikum skriver Overskeid i en SMS.

Trevarefabrikken angrer

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra daglig leder i Trevarefabrikken uten å lykkes. Mats Alfsen sier til Lofotposten at de skylder på ACT.

– Fra vår side fikk vi inntrykk av at det var et bevisst valg å spille på Høllafest fremfor Trevarefabrikken, ettersom vi så tydelig har et krav om at det ikke skal være andre konserter i området tett opp mot konserten på Trevarefabrikken. Vi har siden blitt fortalt at managementet deres ikke hadde kommunisert dette tydelig til bandet. Her er det altså managementet som har gjort feilen, og ikke «Lyse Netter».

Videre påpeker Alfsen at de etter en vurdering av avgjørelsen om å kansellere Lyse Netter, ser at beslutningen fra deres side kunne vært annerledes.