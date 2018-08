«Liv» tapte erstatningssaken mot Tysfjord kommune

«Liv» saksøkte Tysfjord kommune for omsorgssvikt, og mente hun aldri burde ha vokst opp i sitt eget hjem.

Hun har forklart at hun hadde blitt utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år, og er en av dem som har fortalt sin historie i det som har blitt kjent som Tysfjord-saken.

– Hun er veldig skuffet over resultatet i lagmannsretten. Hun har vært til stede under store deler av saken, og hørt hvordan lærerne har forklart hva de visste fra den tiden, og det er klart det er hardt.

Det sier advokat til «Liv», Ingar Nikolaisen Kuoljok. Han sier at de begge er overrasket over dommen, og at de ikke forstår hvordan retten ikke har tatt de nye vitnene til følge.

– Ja, overrasket fordi lagmannsretten ikke har vurdert de opplysningene som kom fram i de nye vitnemålene. Disse vitnemålene burde stilt saken i et helt annet lys.

Advokat for «Liv», Ingar Nikolaisen Kuoljok (t.h) og advokat for kommunen, Roald Angell under ankesaken i april. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Tapte i tingretten

«Liv» har ment at kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne, og at overgrep og omsorgssvikt gjennom oppveksten har gitt henne psykiske skader.

Ofoten tingrett konkluderte imidlertid med at det ikke var ført bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig, og det endte med at saken ble anket.

Kvinnen saksøkte Tysfjord for 8,2 millioner kroner. Nå er det klart at lagmannsretten forkaster anken. Dermed blir tingrettens dom, som frikjenner kommunen, stående, skriver VG.

Advokat til kommunen, Roald Angell, sier at dommen ikke overrasket.

– Tysfjord kommune er tilfreds med domsresultatet. Det er ikke en overraskende dom, siden de nye vitnene ikke hadde noe å tilføre saken, slik at saken i realiteten stod i samme stilling som i tingretten.

Angell sier likevel at det ikke finnes noen ordentlig vinner i en slik sak.

– Det er klart at for kommunen er dette en trist sak, og sånn sett er det ingen vinnere i denne saken, avslutter han.

I rettsavgjørelsen som NRK har fått oversendt, står det at lagmannsretten slutter seg til tingrettens begrunnelse med hensyn til bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

Videre står det at bevisførselen «bærer dels preg av det lange tidsrommet som er gått siden den påstått ansvarsbetingende handling». Lagmannsretten finner likevel at den har fått et «klart bilde av den faktiske situasjonen».

Vanskelig å anke

Advokat Kuoljok sier at det alltid vil være en ankemulighet, men at han er usikker om de kommer til å benytte seg av denne muligheten.

– Erfaringsvis viser at det er veldig vanskelig for sånne saker å slippe inn i høyesterett. Vi må se hva vi gjør fremover, men det er klart at min klient har en stor mistillit til offentlige hjelpeapparat. Den mistilliten har ikke minsket i styrke i dag.

Ankebehandlingen startet 23. april, og skulle egentlig ta rundt en måned å få ferdig. Kuoljok vet ikke hvorfor den først kommer nå, fire måneder etterpå.

– Vi har ikke fått noen forklaring fra dommerne om dette. Opprinnelig var det snakk om en måned, men det skjedde jo ikke.

Årsaken til at dommen ikke er avsagt innen lovens frist skyldes blant annet stor arbeidsbelastning hos rettens leder, heter det i rettsavgjørelsen.