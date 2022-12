«Kampen om Narvik» ble julens kinovinner

Totalt har 46 084 publikummere tatt turen på kino for å se Erik Skjoldbjærgs mye imøtesette film «Kampen om Narvik». Det holder til førsteplassen på den norske kinotoppen etter julehelgen.

Storfilmen fikk verdenspremiere på hjemmebane, i Narvik, 10. desember, mens teppet gikk opp for ordinær premiere over hele landet første juledag.

På andreplass på kinotoppen etter helgen, er James Camerons «Avatar: The Way of Water».

Her hjemme finner vi at de tre neste plassene på julens topp fem-liste innehas av animasjonsfilmene «Folk og røvere i Kardemomme by», «Teddybjørnens jul» og «Pus med støvler: Et siste ønske».

(NTB)