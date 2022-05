At russen kommer ut for å feire endt skolegang er et kjent vårtegn i mai.

Men i Nord-Norge har det ikke vært så mange andre vårtegn de siste ukene.

Noen dager inn i mai ligger det metervis med snø flere steder, ifølge Meteorologisk institutt.

– Stemningen har vært ganske bra, med mye liv. Men været er med på å ødelegge stemningen. Folk vil ikke møte opp. De blir fort syke, sier blåruss Tom Astor Pettersen.

Sterke vindkast. Været har allerede fått konsekvenser for russen i Bodø. Utstyr har blitt ødelagt og flere telt har blitt revet ned. På grunn av sikkerheten vil campen bli stengt i perioder. Samtidig har russen i Oslo kunnet nyte finværet.

I Bodø vurderer foreldre og foresatte situasjonen fortløpende.

Tom Astor Pettersen og medruss Sondre Olaussen legger ikke skjul på at været har lagt en demper på feiringen.

– Det hadde vært mye bedre om campen hadde vært plassert en annen plass. Når den er plassert rett ved havet er det mye vind som ødelegger for oss, sier Pettersen.

Tom Astor Pettersen og Sondre Olaussen liker stemningen på campen, men savner finværet og mer folk. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Hvordan har russetiden deres vært?

– Den har vært bra hittil, men været «rævkjører» oss alle, sier Olaussen med støtte fra kompisen.

Russecamp med sjøutsikt

I helga er det meldt vindkast med styrke på opp mot 35 meter i sekundet i Salten, Lofoten og Ofoten.

Med den værmeldingen kan russecampen bli stengt i perioder. Det forteller russepresident ved Bodø videregående skole, Pauline Widje-Ingvaldsen.

– Vi må se an alle dager på grunn av været. Vaktene bestemmer om campen må stenges eller ikke.

Fredag kveld var russecampen stengt i noen timer.

– Vi skulle egentlig ha et arrangement der, men det er flyttet innendørs, sier Widje-Ingvaldsen.

Men det er ikke været som står i fokus hos alle russ her til lands:

– Sludd og snø

Statsmeteorolog Rannveig Eikill har ikke mye godt nytt til russen i Nord-Norge.

– De neste dagene blir det kjøligere temperaturer i nord. Det gjør at nedbøren kan komme i form av sludd- og snøbyger. Det blir ganske kraftig vind, og vi har sendt ut gult farevarsel for vindkast i Salten, Ofoten og Lofoten.

Årets russekull rundt om i landet må planlegge svært forskjellig på klesfronten når de nå er i gang med russefeiringa.

Mens russen i nord gjerne må ha ullundertøy under russedressen, kan russen på Østlandet kose seg i T-skjorte og nærmest sommertemperaturer.

Russecampen i Bodø etter mange dager med snø og regn. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Eikill forteller at Østlandet fortsatt vil få tørt og fint vær, med temperaturer opp mot 20 grader inn i neste uke.

– I Nord-Norge vil dessverre nedbøren fortsette også neste uke. Det ser ut til at det fortsatt vil være en ganske grå værtype.

Meteorologen gir likevel russen i nord et lite håp mot slutten av neste uke.

– Vi ser tegn til litt mindre nedbør inn mot neste helg.

Gir ikke opp håpet om bedre vær

Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen (19) er godt i gang med russetiden.

– Det har vært skikkelig pissvær i det siste, og det er ikke noe gøy. Spesielt ikke når man er russ og på en måte er tvunget til å være ute.

Selv om værmeldingen skuffer dag etter dag, er hun optimist og håper russetiden blir bra likevel.

– Vindfull. Regnfull. Sosial og veldig gøy, sier Gerhardsen om russetida så langt. Med et bredt smil om munnen.

Ingrid Gerhardsen er rødruss ved Bodø videregående skole. Til tross for mye vind og regn, er hun glad for at feiringen er godt i gang. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Til tross for at vinden blåser det meste over ende, er Gerhardsen takknemlig for vaktene og foreldrene som har stilt opp med bål og mat.