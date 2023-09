Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken mot kaiarbeider Svein Magne Mienna, som ble dømt for å ha forulempet to kvinnelige fiskeriinspektører, skal behandles i Høyesterett.

Miennas advokat Brynjar Østgård sier hans klient er tilfreds med å få prøvd saken i Høyesterett.

– Det tror jeg påtalemyndigheten også bør være. De mener jo også at dette er et grensetilfelle, og at det er behov for en avklaring. Og det får man først ved at Høyesterett ser på saken.

I slutten av mars ble Mienna dømt til bot på 12.000 kroner for brudd på paragraf 156 i straffeloven.

Det var i perioden fra mandag 14. mars til onsdag 16. mars 2022 på fiskemottaket Nergård Sørøya AS i Hasvik at Mienna skal ha opptrådt nedlatende og ubehagelig overfor to kvinnelige inspektører fra Fiskeridirektoratet.

Han skal blant annet ha bydd opp de kvinnelige fiskeriinspektørene til dans, og sagt at de burde hoppet om bord i båten for å bidra til bedre fangst – altså som i uttrykket «haill».

Dette skal Mienna ha sagt til de kvinnelige inspektørene, ifølge tiltalen: Ekspander/minimer faktaboks 14. mars 2022: uttalte til en mannlig skipper som pratet med inspektør X1: «Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten». Deretter sa han til inspektørene X1 og X2: «Kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk». 15. mars 2022: spurte han inspektør X2 om de skulle danse swing. Da inspektør X2 svarte benektende, sa han: «Du vet, da kan du lære meg noe, så kan jeg lære deg noe». 16. mars 2022: uttalte han til inspektør X1: «Skal vi ikke ta en dans idag?». Da inspektør X1 svarte benektende, fortsatte han: «Joda, vi kan danse litt», før han ropte til en fisker: «Hører du, hun byr deg opp til dans».

Mienna har hele tiden ment at hans uttalelser til de kvinnelige inspektørene er vanlig fiskerisjargong, som må forstås som spøk.

– Det å be opp til dans og snakke om «haill» er sånn vi har snakka i flere tusen år her oppe. Om de ikke forstår dette språket som blir snakka både på båt og på kaia, så må de finne seg noe annet å gjøre, uttalte Svein Magne Mienna til NRK etter dommen i Vestre Finnmark tingrett.

«Haill» er et uttrykk som viser til å få god fiskelykke som følge av å nylig ha hatt samleie.

Anket til lagmannsretten

Han bestemte seg for å anke dommen. Men også i ankesaken i lagmannsretten ble Mienna dømt til bot på 12.000 kroner.

Advokat om dommen mot Svein Arne: – Det er en slags krenkelsesvind

Da varslet advokat Brynjar Østgård at de ville anke saken til Høyesterett. Han mener denne saken er spesiell.

– Det er en av flere saker som handler om forulemping av offentlige tjenestepersoner. De fleste slike saker handler om politiet, og gjelder skjellsord og handlinger som å vise fingeren.

– Det man kunne si for 30 år siden, blir nå en straffesaker, konstaterer advokat Brynjar Østgård. Foto: Marius Fiskum / Advokatfirmaet Østgård

Denne saken er i en litt annen gate, ifølge advokaten.

– Dette gjelder uttalelser som er temmelige uskyldige. Vi har ingen avklarende rettspraksis på slike tilfeller. At Høyesterett nå vil ta saken kan ende med at disse ytringene, eller enkelte av dem, ikke rammes av loven.

Østgård legger til:

– Men det kan også være et signal om at Høyesterett mener at ytringene faktisk rammes av loven.

Hvordan har Mienna det i dag?

– Det som har skjedd har fått visse arbeidsrettslige konsekvenser for han. På rent generelt må man regne med at dette har vært er en belastning.

Les også: Sisilie (29) om «haill-dom»: – Vanleg at menn spøker med kvinner

Ifølge advokaten har Mienna vært fisker og fiskeriarbeider siden han var tenåring.

- Han er en arbeidsmann som har vokst opp i et miljø med en viss sjargong.

Østgård stiller også spørsmål om straff bør være svaret på alt man ikke liker i samfunnet.

– ​​​​​​​ At ankemulighetene brukes er en sentral del av rettssikkerheten, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– I et større bilde bør man spørre seg hva straff skal brukes til. Forhåpentligvis kan Høyesterett bidra til å gi svar på det, sier Østgård.

Saken er ennå ikke berammet i Høyesterett, men Østgård har håp om at den skal behandles før jul.

Fiskeridirektoratet: – Vi har en god sak

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen registrerer at saken når havner i Høyesterett. Han tror Fiskeridirektoratet har en god sak.

– Vi har fått medhold i to rettsinstanser, så ja, jeg mener vi har en god sak.

Bakke-Jensen sier at dette en viktig sak også for Fiskeridirektoratet.

– Hvordan våre medarbeidere blir møtt i felt når de utøver sin gjerning er prinsipielt viktig for oss. Å fokusere på kjønn heller enn funksjon er for oss en uakseptabel hersketeknikk. Vi skal føre ressurskontroll på vegne av fellesskapet. Da må næringsaktørene legge til rette for det.